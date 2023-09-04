新入職慘遭同事集體欺凌　絕非一場誤會　網民力勸事主盡快辭職

職場上與同事的互動時常被認為是上班氛圍的重要因素，不過若遇到沒有「同事愛」或是不願意幫一把的同事，可能就必須找出解決方法。



有一名網民在Dcard分享自己剛入職第一天沒事做、卻在下午時得知隔天要出差還必須訂車票。此外，出差當天才知道工作內容，連要一瓶水都有難度。最後回程慘淪落一人在車站，讓她相當憤怒，網民紛紛回應唯一選項是「離職」。

那些同事的態度，已不能算是誤會或冷漠吧！（按圖了解）

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事主以「出差被同事放生在高鐵站」為題，表示自己剛入職一間新公司，第一天完全沒有人交接、也沒有人帶他認識環境，等同發呆了一整天。直到下午才被告知隔天要出差的消息，還必須訂當天的高鐵車票。準備訂回程時詢問同事班次時間，得到「先不用訂」的答案，而後卻發現大家都已各自訂好票、只剩她一個人還沒訂，讓她相當傻眼。而在出差過程中，自己才知道工作內容且要求拿一瓶水竟被拒絕、只能和會場人員拿水，而後還被唸穿着不得體等，讓他相當生氣、也覺得很不平。

許多網民點出此公司的問題，也分享自身經驗：

．「我遇過類似這種事幾次，回過頭看，真的都是公司、同事或上司有問題」

．「工作內容都無法交代清楚的公司就是快逃就對了」

．「啥都不交接 問了又不說要幹嘛，當我是神明喔」



也有人建議：

．「確實要好好評估公司環境適不適合待，或是公司值不值得待」

．「誠心建議必須離職，這種工作待久了也不會適應，遲早要離開的就不用留着被毀滅」

．「是我 我會在提離職前給最大的主管報備這件事完，再瀟灑離職」

．「是下馬威還是公司常態？假如是公司常態，建議良禽擇木；若是下馬威，可能見招拆招」



不過不少網民勸事主趕快閃人離職：

．「不要跟這些人一般見識嘿，要想着自己可以去到更好的地方」

．「離職吧 沒頭沒尾的，在留下去也只是痛苦」

．「快逃」

．「快逃啊啊啊～拍拍妳」

．「心疼你 快走！」

．「快逃！這個公司有問題」

．「離職」



許多人皆認為該公司確實有問題，事主應盡快逃離此環境。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】