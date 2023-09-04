新入職慘遭同事集體欺凌　絕非一場誤會　網民力勸事主盡快辭職

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

職場上與同事的互動時常被認為是上班氛圍的重要因素，不過若遇到沒有「同事愛」或是不願意幫一把的同事，可能就必須找出解決方法。

有一名網民在Dcard分享自己剛入職第一天沒事做、卻在下午時得知隔天要出差還必須訂車票。此外，出差當天才知道工作內容，連要一瓶水都有難度。最後回程慘淪落一人在車站，讓她相當憤怒，網民紛紛回應唯一選項是「離職」。

那些同事的態度，已不能算是誤會或冷漠吧！（按圖了解）

+8

事主以「出差被同事放生在高鐵站」為題，表示自己剛入職一間新公司，第一天完全沒有人交接、也沒有人帶他認識環境，等同發呆了一整天。直到下午才被告知隔天要出差的消息，還必須訂當天的高鐵車票。準備訂回程時詢問同事班次時間，得到「先不用訂」的答案，而後卻發現大家都已各自訂好票、只剩她一個人還沒訂，讓她相當傻眼。而在出差過程中，自己才知道工作內容且要求拿一瓶水竟被拒絕、只能和會場人員拿水，而後還被唸穿着不得體等，讓他相當生氣、也覺得很不平。

成功爭取加人工　卻被要求簽保密協定　事主及後才知為何說不得

許多網民點出此公司的問題，也分享自身經驗：

．「我遇過類似這種事幾次，回過頭看，真的都是公司、同事或上司有問題」
．「工作內容都無法交代清楚的公司就是快逃就對了」
．「啥都不交接 問了又不說要幹嘛，當我是神明喔」

也有人建議：

．「確實要好好評估公司環境適不適合待，或是公司值不值得待」
．「誠心建議必須離職，這種工作待久了也不會適應，遲早要離開的就不用留着被毀滅」
．「是我 我會在提離職前給最大的主管報備這件事完，再瀟灑離職」
．「是下馬威還是公司常態？假如是公司常態，建議良禽擇木；若是下馬威，可能見招拆招」

工作認真卻過不了試用期　事主喊委屈　網民嘆被裁或與能力無關

不過不少網民勸事主趕快閃人離職：

．「不要跟這些人一般見識嘿，要想着自己可以去到更好的地方」
．「離職吧 沒頭沒尾的，在留下去也只是痛苦」
．「快逃」
．「快逃啊啊啊～拍拍妳」
．「心疼你 快走！」
．「快逃！這個公司有問題」
．「離職」

許多人皆認為該公司確實有問題，事主應盡快逃離此環境。

【延伸閱讀，更多打工仔求職見聞】

見工｜被面試官狠批兼不被錄用　女生抱怨　網民反稱她要檢討自己

+9

搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見　專家建議看這點決定

+11
同事偷將事主講是非對話截圖　私下供其他人閱覽　主管知情仍默許社畜必看！8種職場常見的極品上司　無能、暴躁都不及這種偽君子討論人工為何是職場大忌？網民圍爐分享經歷　猜忌、仇恨樣樣都有職場厚黑學｜比直接炒你更卑鄙！老細10大手段　在明在暗迫你辭職職場菜鳥辦公室生存守則　4不要免被排擠陷害　2必要建立好人緣職場小人扮作友善　背後卻狠放毒箭、搬弄是非？專家分享應對建議

延伸閱讀：

上班族「被同事邊緣」崩潰　過來人反讚爆：超賺

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

職場熱話
職場
職場技巧
職場交際
理想職場
TVBS新聞網
同事關係