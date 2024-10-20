佛學公司工作不佛系！男生分享見聞　嘆工作到底是講錢｜另類行業

作者山幹在上一篇文章《一個年輕人的求職之路：畢業4年，跳槽6次，轉行3次》中，分享了自己畢業後的三次轉行經歷。2022年8月，再次轉行失敗後，山幹憑藉大學時的新媒體運營經驗，應聘進入深圳一家佛學公司，擔任新媒體運營一職。



山幹選擇佛學公司，是出於個人興趣。入職10個月後，公司倒閉，他不得不另謀出路。這10個月裏，山乾的工作角色在修行者與「打工牛馬」之間切換，他在線上線下服務的無數用户與他一樣，抱着內心的諸多困惑，渴望從佛學中尋找平靜，以及生活的答案。只是，他們真的能如願嗎？

（深圳微時光授權使用）

以下是山乾的自述：

人人渴望解法

待業八個月學習之後，我轉行之路還是失敗了。這時，我的積蓄已經花光。憑藉着一點經驗，我把目光瞄準到新媒體運營行業。

幾番面試下來，我收到了兩家公司的offer。一家是律所，工資7800（人民幣，下同），雙休，距家四十分鐘左右路程。另一家是佛學公司，工資7000，大小周，距家約一個小時路程。顯而易見，第一份工作要比第二份工作要好，而我偏偏選擇了第二份。因為我對佛學感興趣。

一個24歲的年輕人，怎麼會對佛學感興趣呢？

自我記事起，我總會跟着爺爺去村上的靈官廟祈福。我學着大人的樣子磕頭作揖，守廟人常常稱讚我有模有樣。那些被香火燻得黑亮的神像，總讓我感到敬畏。在家裏，爺爺也雕刻了很多觀音菩薩、財神、神龕等等。甚至爺爺能通過一些儀式治病。我披着神秘色彩的斗篷慢慢長大，對這些未知的領域有着濃厚興趣。

我第一次真正接觸佛學，是在一個國學夏令營，當時我是夏令營的武術教練。2019年夏天，夏令營在一片祥和中拉開帷幕。禮堂門口一排排鞋子挨着鞋子，白色的麻布鋪滿了整個禮堂地面。近70名孩子及其家長烏壓壓地坐在地上，聆聽着台上的發言。

主持人在向營長遞送話筒時，雙方鞠躬九十度交接，像是傳遞一件稀世寶物。營長講了些孩子學習傳統文化的好處，沒多久便結束了，接着我帶着武館的小朋友展演了一套拳術。最後，是老師們的宣誓環節，誓詞大意是如何為孩子盡心盡職，老師們規整地列隊，揮動統一的手勢，話音鏗鏘有力。在大家的掌聲中，主題為「愛與感恩」的國學夏令營正式開始。

夏令營的場地坐落在華中地區一個三層階梯式的小山坡上。一個「凹」字形連廊在場地中間，所有建築圍繞着連廊依山而建，四通八達，綠樹環繞。四周高高的圍牆密不透風，一張大鐵門鎖住了唯一的出口。夏令營實行封閉式管理，開營期間家長不能探望，所有電子設備和零食都不能帶進來。

這些孩子的年齡大多在6歲至14歲之間，許多家長希望孩子參加夏令營後能「懂事」一點。孩子們被分成幾個團隊，夏令營根據根據大家的表現進行評分，指標包括獨立整理內務、洗碗、掃地等等。

聽説營長曾在廣東當企業家，後來不知怎的就投身到佛學之中，夏令營裏的的大部分老師也都學佛，所以夏令營提供的餐食全部為素食。

（深圳微時光授權使用）

開營第一天，有一個孩子的父親提出了疑惑。他在路上問營長：「十幾天全程吃素怎麼行？沒有肉營養怎麼均衡？」

營長不緊不慢地説：「這個您絕對放心，我們辦過很多期了，孩子都沒有出問題。」營長穿着一件白色棉麻質地的衣服，一列釦子整齊地裱在衣襟上，他的臉上總是掛着若隱若現的笑容，談吐之間滿是儒雅謙遜。

作為一名教育工作者，營長與自己兒子的關係並不好，兒子曾跟別人吐槽父親「一天到晚就知道假笑」。平日裏，營長兒子一有時間，就往吳雪家跑，吳雪是夏令營的國學老師。吳雪猜測，營長家裏的氛圍應該很壓抑，在她印象裏，營長夫妻日常體面且嚴謹，營長妻子包餃子，都要一個一個過秤，以保證每個餃子重量大小一樣。

為期18天的國學夏令營拉開了帷幕。天剛矇矇亮，隨着一位教官的倒數，孩子們慌不擇路地從宿舍跑到操場。八段錦的音樂一響起，孩子們就依樣學了起來。練完八段錦後，一半孩子跟着我學武術，另一半孩子學習軍體拳。

「黎明即起，灑掃庭除」，早上八點半，國學課堂上傳來了孩子們的讀書聲。除了國學課，夏令營還安排了觀影學習、團隊訓練營和社會實踐。有次觀影，甚至播放了極具爭議性的《水知道答案》。

（深圳微時光授權使用）

禮儀，是這個國學夏令營的訓練項目之一。下上課時，老師要帶着孩子向孔子聖像行禮，吃飯前，所有人把盛好的素餐放在面前，雙手合十，唸誦一段感恩詞，感恩萬事萬物。

「禮！」隨着吳雪老師的口令，孩子們雙手四指併疊，雙臂向前伸直，畢恭畢敬地彎腰至九十度。吳雪是國學課的老師，國學課上午和下午都要上，她的面前經常排着長長的隊伍，那是學生們在背誦經典。吳雪上課只讀誦經典，不講解意思，她認為「讀書百遍，其義自見」，踐行的是王財貴的方法論。

王財貴曾擔任台中教育大學教授，1994年進入中國宣講讀經，其後二十多年，在國學熱的背景下，王財貴成了大陸民間讀經運動的精神領袖，被稱為「讀經教教主」，他提出「老實大量讀經」理論，所謂「大量」，是平均一天要讀經6到8小時，所謂「老實」，一是「讀真正的經」；二是「只管讀，不要管懂不懂」。按王財貴的理論，讀經老師的知識儲備和教學能力無足輕重，老師只需要知道六個字「小朋友，跟我唸」。

相關文章：快遞分揀員｜為減肥才應徵！女生每天工作12小時 3天暴瘦2公斤

+ 3

夏令營裏，不是所有孩子都能接受這套教育方法。一天，李老師領着一個染髮的女孩子過來，讓我和她談談心，勸她回到課堂。這個女孩叫小唯，是吳雪的學生。

小唯18歲，是夏令營年紀最大的學生，她媽媽費了一番功夫才爭取到入營的名額。吳雪第一次在宿舍見到小唯時，把她錯認成了學生家長。小唯胖胖的，聲音有些沙啞，眼睛裏看不到孩子的天真，再加上走路一搖一晃，看起來霸氣十足。來夏令營報到前，小雪連續喝了好幾天的酒，臉上還留着宿醉的痕跡，看起來十分憔悴，這也難怪吳雪會看錯。

小唯讀五六年級時父母離婚。父母離婚前，家裏就是個火藥桶，夫妻動不動就大打出手。離婚後，小唯跟着母親生活，母親的打壓式教育讓她喘不過氣。為了逃離母親的管制，小唯主動提出去武校習武。初二這年，小唯進入武校，很快就發現自己出了「虎穴」又入「狼窩」，武校的暴力教學令人心驚，有些學生的屁股被打得黑青。學了兩年半，小唯離開武校，此後不再唸書，整日泡酒吧，有時父母都找不到她。

小唯媽媽希望夏令營能「改造」女兒，她用盡方法逼迫女兒參加。最終她答應小唯，只要參加夏令營，她就會給小唯2000塊錢，小唯為了錢不情願地來了。

小唯從小恨她媽媽，她希望母女的關係能像朋友一樣，得到同等的尊重，而不是以手機、錢等條件來威脅她。她已成年，還活在母親的掌控下，夏令營裏的一切都讓她心生牴觸。那天，授課老師的觀點小唯不認同，她不願再聽下去，從課堂上跑了出來。

但小唯最終還是去上課了，不是因為我而是因為李老師。李老師説話的方式讓小唯感到從未有過的溫暖，李老師像幼兒園老師一樣循循善誘，小唯的情緒被時時刻刻照顧到。小唯甚至想過「要是李老師是我的媽媽就好了」。

18天的夏令營很快要結束了，老師把父母提前寫好的信，一一發給了孩子們。大部分孩子看着信件眼淚簌簌而下。孩子們在抽泣聲中給父母回信，這也是夏令營要求的環節。第二天的結營儀式上，父母看到孩子的回信，眼睛通紅，淚水也難以控制。

小唯看到媽媽的信沒有哭，她覺得很假。

第二年，營長又邀請我去夏令營當教練。我的安排跟開營時間有衝突，武館另選了一位教練參與。當武館電話通知營長教練人選時，卻怎麼也聯繫不上營長。沒過多久，夏令營的一位老師被傳出軌，另外一位老師被傳挪用公款，很多人曾誇這位老師具有佛相。

距離那次夏令營已經過去五年，營長每年還在舉辦夏令營、養生營等活動。大眾對國學的熱情開始降溫，夏令營那套王財貴的方法論，也越來越受到爭議。去年，王財貴開辦的文禮書院解散，全日制讀經的學子不知何去何從。

在夏令營裏一起工作生活的18天裏，我與吳雪，以及另外幾名年輕老師熟絡起來。吳雪比我大六歲，她隨和，不愛説教，我們幾個小年輕很喜歡圍着她聊天，她喜歡占卜，也會塔羅牌，經常講一些玄之又玄的事情，我們聽了半信半疑，又好奇得不行。

夜裏，大家坐在一起，吳雪總能津津樂道地跟我們打開話匣子，有時我們也會跟着她一起唸經，一直唸到遠處的狗叫了起來。來夏令營之前，吳雪已經開始學佛。

吳雪喜歡和我們待在一起。因為父母離異，她從小跟着母親長大，20歲生下女兒，沒多久又與丈夫離婚。認識我們時，吳雪獨自帶着孩子已經在社會上闖蕩了七八年。飽經坎坷，她很珍惜年輕人身上的純真與簡單。

出於精神上的追求和對世俗的厭惡，吳雪好幾次都想出家。我們常央求吳雪幫忙算命，她也樂意為之。她占卜時，似乎對別人的過去和未來了如指掌，只是自己的前路，她難以求解。

吳雪送過我一本宗薩欽哲仁波切寫的書《正見》，也是因為吳雪和這本書，我對佛學產生了興趣。

相關文章：轉工｜棄醫當電工！27歲高學歷女生果斷轉行 年薪超過港幣150萬

+ 11

入職佛學公司

夏令營過後第三年，我開始在佛學公司上班。閉塞的辦公室連風也吹不進來，空氣混濁，散發出一種烘熱的味道。上班的第一天，上司給我發了工作內容，文檔上全是密密麻麻的文字。我需要負責四個公眾號的文章，還有視頻號、知乎、今日頭條的更新，APP內每天要更新10篇文章，還要更新每日一簽、撰寫活動文案並排版。原來這份工作也沒有我想像中的佛系。不過，這些內容好在不需要原創，在網上搜集整理即可。

佛學公司只有幾個人，但管理模式卻像大企業一樣。每週一我們都要開例會，總結上週內容，並計劃這周工作。遇到重大決策或困難，總要頭腦風暴一番，但有效訊息寥寥無幾，到最後大家低頭沉默不語，上司只能撓頭作罷。

佛學公司的內部學習資料（深圳微時光授權使用）

公司裏除了上司和我，其餘人對佛學興趣不大，其中也包括老闆。我們幾乎每個月都會聚餐，從來沒有去過素菜館。公司在穿着言行上，對我們沒有硬性要求，也不會要求我們打坐唸經。原來，這只是一份與佛學相關的工作，並不要求所有人深入佛門。

老闆開了三家公司，大家都在同一間辦公室辦公。老闆平時不怎麼管我們，但對我們的績效格外關心。他會在月初為我們定下指標，營收只要超過這個指標，我們還有獎金。只要和錢掛鈎，統統都由老闆做出決策。我們的APP曾在應用市場下載量超100萬，但由於相關政策原因被下架了，營收一直在下滑。

公司曾考察過的寺院，因政策限制未能達成合作。（深圳微時光授權使用）

公司每年都會和寺院合作辦禪修。禪修是具有公益性質的，費用隨喜，參加之前需要交押金，結營後退還。這次禪修主要由我和上司負責。

禪修的寺院坐落在惠州一座陵園旁，一排排墓碑圍繞着小山一圈又一圈，像緊緊纏繞的鐵鏈鎖住了山頭。暮色裏，滿山的風趕着落葉滾落於石階，晚到的同修匆匆整理好行李，準備進入禪堂。

幽藍的天空逐漸暗沉，禪堂內透出黃暈的光。寂靜的禪堂裏，彷彿只能聽到呼吸聲。師父莊嚴盤腿端坐於前，開始開示禪修要領。30餘名同修整齊坐在禪修墊上，側耳傾聽着，他們胸前的止語牌反射着光。禪修期間他們不能説話，手機也需要上交。禪堂裏，除了頭髮斑白的中老年人，還有一大部分年輕的面孔。我坐在最後，除了做好後勤工作，我全程參與了禪修。

凌晨四點半，山上的濕冷還未散開，同修們陸陸續續趕到禪堂坐禪。第一天，除了休息時間外都是坐禪。寺院不提供晚餐，我們包裏有帶上山的零食，晚上靠這個墊肚子。

晚上是小參時間，可以問師父一些禪修相關的問題，這也是大家唯一能説話的時候，這個時候同修們傾吐最多的，就是各自心裏的困惑。

第二天依然是坐禪，也許是因為過於煎熬，早上和上午，我前面一張禪修墊上的同修一直未出現。師父的助手在宿舍找到了這位同修，他叫劉正，正在睡覺。

劉正看起來二十多歲，行為舉止沒甚麼異常，但他患有抑鬱症，需要吃藥，當天不知道是心理還是身體原因，他忍耐不了長時間的坐禪。我們怕他發生意外，不強求他來坐禪，但這之後他幾乎每次都來了。

不久，另一名同修王斯也有些待不住了，坐在禪修墊上他如坐針氈般，一點點響動都能讓他立馬回頭。他向師父申請去外面坐禪，師父嚴厲地批評了他，他只能硬着頭皮堅持。王斯在小參的時候，描述了他光怪陸離的禪修狀態，各種的景象閃過他的頭腦。他説話很慢，有點呆呆的，有次我去男眾宿舍換被子，一抖王斯的被子，一板藥丸不知從哪兒蹦了出來，我一查才發現是精神類藥物。王斯也患有抑鬱症，他那年22歲，還是一名學生。

同修張濤個子很高，戴着銀絲眼鏡。他嚴格遵守着止語的規則，每次向我借吹風機時，總滑稽地比劃着手勢。他23歲，曾一度陷入抑鬱症的困擾，後來才慢慢走了出來。張濤在香港讀研究生，曾在報社採訪了很多商業巨頭，張濤發現他們有一個共性，就是都信佛。張濤希望從佛法中找到叱吒商海的秘訣，於是他來到了這裏。和張濤一樣，另一個年輕人也更傾向於物質追求，師父告誡大家不要享樂，他問師父：「我們年輕人都在追求快樂，為甚麼我們不去追求呢？」師父淡淡答道：「因為你的快樂是永遠得不到滿足的。」

我坐在最後聽着大家的話，彷彿看見了曾經的自己。從夏令營開始，到佛學公司上班，我的佛學知識也越來越豐富，但我還是對未來很迷茫。在小參時，我故作高深地問了師父關於「空」的問題，師父苦笑，説：「不用想那麼多！先把禪修方法學會了！」

五天禪修，一晃而過。摘下止語牌後，同修們有説不完的話，寺院一下子變得熱鬧起來，彷彿回到了剛來的樣子。只有師父靜靜地行走在風中，僧服飄飄。

張濤問我要止語牌拍照，他正興奮地編輯着一條朋友圈。劉正和王斯早已不見蹤影，他們恐怕沒能找到對治抑鬱症的方法。

生活的重壓下，人們的心理需求愈發強烈，市面上的禪修冥想班越發層出不窮。師父説曾經有人在她這裏禪修了五天，就去開班招收學生了。可想而知，有的機構只是提供了一場毫無意義的心靈按摩。

在回深圳的路上，高樓大廈撲面而來，一位同修感概道：「來到了城市就像穿越了一樣！」

（深圳微時光授權使用）

禪修一結束，我就重啓了打工人的節奏。公司馬上召開了會議，對這次禪修進行復盤總結。上司看了看本子上的數字，面色凝重地説：「這次禪修我們虧損了八九千，往期都有隨喜兩千的，這次一個也沒有。還有人只隨喜了三十三元。」我們無奈地笑了。

而讓公司真正擔心的，遠不止禪修的虧損。這幾月，我們的營收數據也一直不容樂觀。自從APP下架後，我們也做了很多補救措施，但基本都無濟於事。一天，平時比較溫和的上司也放出狠話，如果營收一直上不來，我們就要解散。老闆為了穩住大家，有次開會也來表態了。他感人肺腑地從團隊創立講到如今現狀。他説，為了讓所有人心靈有所寄託，我們還是會一直堅持下去。看破不說破，老闆看重的還是可持續的營收，為了節省開支，他已經讓我做考勤了。

雖然老闆説會堅持下去，但公司時不時迎來政府部門的調查。「這個不能弄！」一天，一名公務人員義正言辭地對我們説，這句話他那一天反覆強調了幾遍。那天上司不在，公務人員只好先離開了。上司辦完事回來後，反反覆覆進出老闆的辦公室，玻璃門吱吱作響，上司的神情有些慌亂。幾天後的會議上，上司沉重地告訴我們，公司要解散了。

我們有的同事被調崗，有的被遣散。在找到新工作後，我也得到了一筆遣散費用，我離開了佛學公司。新公司面試時，老闆得知我前司是佛學公司後，嘆了一口氣，説我在「糟蹋前程」。

靠自己

雖然新公司的薪資比佛學公司高了幾千，但工作內容比較雜，壓力也比之前大。每天拖着身體上班，我像夢遊一樣。不知不覺我瘦了很多，加上手抖的症狀也出現了很久，我趕緊掛號去醫院檢查，原來我得了甲亢。我本就不想幹，老闆又給我加任務時，我提出了辭職。

今年四月，我離職了。離職後，焦慮也隨之而來。甲亢帶來的情緒裹挾着焦慮像火車一樣衝過來，而我像被綁在鐵軌上無處可逃。這時，我又想起了那次禪修。我盤腿坐下，感受着當下，一切才慢慢平靜下來，我勸自己迴歸，迴歸到自己，迴歸到當下，給植物澆下水、擦一下桌子、拖一下地……沒想到之前種下的種子，現在也結出了答案。

後來，佛學公司的上司又找到了我。他説他那邊在招一個運營，問我介不介意回去。我委婉地拒絕了。

過去幾年，夏令營裏認識的朋友，生活也發生了很多變化。

（深圳微時光授權使用）

吳雪最終沒有出家。但她受了菩薩戒，不再占卜和吃葷，踏上了修行之路。其實，學佛不提倡占卜。她曾經以為，通過占卜能讓更多的人接觸到佛學。但她發現，找她占卜的人只是沉迷於占卜的神秘力量，他們碰見一點點小事都要找自己諮詢，比如摔了一跤、該不該出門等等，大家只是想依賴占卜來改變現狀，而不是向自己內心求得答案。

去年，吳雪與一位同修結婚了。她說，比起相愛的伴侶她更願意稱他為修行的搭檔。他們不是為了你儂我儂，而是為了修行目標相互扶持。現在，吳雪成為了一名家庭主婦，不用再到處為了生計奔波。

「以前我也想找個好老公，想要買個大房子，我曾覺得物質是女人最大的安全感。」現在吳雪覺得，簡簡單單地念佛修行，做個家庭主婦，這就是自己最有意義的活法，內心的富足是其他物質條件所不能比擬的。

小唯在參加夏令營兩年後，與自己喜歡的人辦了婚禮，同年她生下了一個女兒。但他們的結婚證遲遲沒有辦。她媽媽不願意女兒嫁到一個條件不好的家庭，說難聽一點就是看不起女婿家。熬到今年，兩人的結婚證終於辦了下來。

然而，領證當晚，小唯把她老公趕出了房間。她厭倦了這種生活，總想着離婚。「作為人妻人母，我很沒有安全感。任何事情都會往最壞的方面想，很極端。」吳雪開導她，這是負面情緒在作祟。漸漸地，小唯不再想離婚了。

以前小唯不理解她媽媽，但是自從她當了媽媽後，她也能感同身受了。她開始理解媽媽作為家庭主婦的不易，也理解媽媽不同意領證的顧慮。從孩子呱呱落地起，小唯不再像以前那樣愛玩，「我逐漸也模仿起我媽媽的樣子來，當一個好媽媽。」

小唯説，讓她成長的，不是參加了甚麼夏令營或者活動，而是年齡的增長、角色的轉換。小唯的變化仍是靠她自己。

（為保護個人隱私，文中人物採用化名）

【延伸閱讀，更多各行各業故事】



筍工｜有人肥了十幾磅！旅遊景點請人扮孫悟空 職責：被遊客餵食

+ 7

環繞地球10圈 只為愚公移樹 植物獵人：最期待開箱

+ 25

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】