機場外勞｜深圳00後日費4小時往返香港珠海！月薪18k比以往多3倍

沒有香港户口，但是想去香港打工，拿到相對內地翻倍的薪資，有可能嗎？

答案是——當一名香港外勞。香港的外勞工作有很多種：服務員、洗碗工、維修工、搬運工等等。其中，香港機場的保安、地勤等崗位，因其高薪體面，備受內地00後的青睞。



沒有香港户口，但是想去香港打工，拿到相對內地翻倍的薪資，有可能嗎？ 答案是——當一名香港外勞。（Canva）

然而，香港人認為機場工是本地人都不願意做的工作，因為工資低、要輪班、上班地點偏僻、吃飯又貴，瘋狂加班月薪才能勉強達兩萬港幣，是本地人就業的下下選。

而對於在機場上班的內地人來説，這份工作算是一個不錯的中間生存地帶，雖比不上香港的其他工作，但各方面相對內地來説都算不錯：

．一是不要求學歷和技能，只要會粵語。

．二是工作氛圍還算舒服和諧，不需要「（內）捲」。

．三是工資比內地同等的工作高，加班也有加班費，讓打工人能攢下來錢。



雖説勞工簽證只有2年，並且也不符合香港永居的申請條件。但是，他們覺得能有這樣一個機會在香港工作，就已經足夠了。

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入行有門檻 先交3萬元

李大州現在在香港機場當一名機坪服務員，工作主要是負責搬運乘客的行李、裝卸貨運，基本上為體力活。

去年，他無意中看到香港外勞的招聘單，當時招的是服務員和行李生，工資比他在深圳當程式員高得多。為了改變當時的經濟窘狀，他放下學歷偏見，火速投了簡歷，結果卻石沉大海。

但他不死心，認為那或許是改變人生的機會，所以當他再次看到有中介公司在招聘機坪服務員，不要求學歷、只要求粵語，且薪資1.8萬港幣時，他迅速投了簡歷。

本來，他以為這次和上次一樣，沒有希望。沒想到，竟然意外地收到簡歷通過的通知。

之後，他去面了試，一個星期後被通知面試通過，開始辦勞工簽證。過了兩個月，為期兩年的勞工簽證下來了，他正式脱下碼農的長衫，成為了體力活工作者。

在入職之前，李大州需要先繳納3萬人民幣左右的費用，包括1.8萬的中介費，以及每個月500元的勞務費，一次性交清2年1.2萬。他當時身上沒錢，為了爭取到這份工作，還向朋友借了錢。

相當於用3萬元買下了這份月薪1.8萬的工作，前面三個月是回本，後面就是純賺。 李大州

內地人去香港機場工作，大部分渠道是中介公司，成為一名外勞。現在開放的外勞崗位通常是一些基礎崗位，比如安檢、保安、地勤、機坪服務員等等。

因為是基礎性的工作，所以大部分不要求學歷和工作技能，只需要會講粵語。如果是需要和乘客溝通的崗位，則另外要求英語水平過關，起碼能和乘客正常溝通。

如果能夠通過中介公司的面試，被機場選中，中介公司就會收取中介費，一般是該工作崗位一個月的薪資。

當然，也有人不需要中介費，通過在機場當外勞的朋友內推入職。或者像麗麗這樣，在大學四年級的時候，勞務公司到學校招聘機場勞工，她去參加了宣講會，投了簡歷，便被選中成功入職了。

由於是勞務公司直招的應屆生，她只交納了9000元的勞務費，相比其他通過中介公司過港的內地人，省下了21000元的入門費。

她的工作崗位是安檢，在登機過程中給乘客進行全身安全檢查，每個月的薪資是1.5萬港幣，如果加班，還會有相應的雙倍加班費。

雖然畢業後從事的工作和本科專業毫無關聯，但剛畢業就能獲得1.5萬港幣的薪資，麗麗對這份收入是滿意的：起碼作為一名文科生，這份薪資在他們這群剛畢業的同學裏，算是名列前茅了。

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薪資待遇：比上不足，比下有餘

機場外勞，聽起來像內地大廠的外包。名頭上不好聽，但是薪資待遇比起內地同類型的工作，綽綽有餘。

2023年，李大州本科計算機專業畢業，在深圳一家公司擔任項目專員。月薪3500元，光是應付吃飯和租房，就已經入不敷出。

生活的重擔，在他來香港機場工作之後，才稍微變輕了一些。轉行五個月後，他變得無債一身輕，不僅還完了當初向朋友借的勞務費，還還清了上大學時借的助學貸款。

現在，每個月1.8萬港幣的薪資，除去他在珠海的租房、交通、每天帶飯的費用，月均能存下來一萬左右。連存下來的錢，都是他此前薪資的三倍。

經濟上有存餘，生活便多了一些底氣。之前在深圳，他只考慮先養活自己。現在，他開始思考如何攢下更多的錢，等幹完這兩年，勞工簽到期，就回老家買房子。

每當他覺得工作很累很想放棄時，他都會開始提醒自己，「相同的工作，在內地的薪資是多少？能否存得下來錢？」一對比下來，心裏就沒有怨念了。

劉斯文之前在深圳工作，月休四天，月薪8000元，公司每個人都在討好領導，即使是下班時間，只要領導有需要，他們都隨叫隨到。

現在，她在香港機場工作，即使不能按正常的週末休息，但每個月也可以保證休息八天。公司的氛圍福利也比之前好很多，因為每個人都專注做自己的事情，同時照顧好新同事，是一個有愛的小團隊。

雖然她得自己交內地的社保，但是扣除完全部的花銷，每個月還能攢下來8000元，是之前那份工作的總薪資。

「如果公司一直續簽下去，説不定我能做到退休，我真的是沒甚麼遠大志向，這樣就已經很滿足了。」

現在在香港機場當保安的參參則覺得，在機場當保安，更像是在學校讀書，也更像是在當兵。

出乎她意料的是，當保安需要背的東西很多，要上課、考證、做筆記、每天寫日記、交作業，要給「老師」檢查以及要熟練很多香港的法律和工作要求。

「機場的所有東西都區分得很細緻，一切都是井然有序地進行着，站崗、巡邏、管控，當值時間絕對不可以玩手機、睡覺。」

但她覺得一點都不累，因為這裏制度完善，準時上班、準時下班，雖然三班倒且很嚴格，但很好地規律了她的生活，也讓她在休息日時可以放心外出旅遊，將工作遠遠拋在腦後。

她的同事基本上是五十歲起步的叔叔阿姨，不會給她帶來社交壓力，工作雖然枯燥，但她覺得比本科畢業後去的互聯網公司和金融公司都要好。

「之前我會思考我的意義是甚麼，要不要回到自己專業方向去研習去工作，可是一想到現在這樣可以躺平，不用面對業績壓力，我就覺得可以克服一切了。」

她認為，在香港機場做保安屬於「勞工」，可能聽起來不是很好聽，但是去上班並沒有感覺被「正式工」區別對待。

「同事們都非常非常好，也很照顧我，我遇到的很多人也都特別好，跟來往的職員旅客say hi，儘可能地去樂於助人。人生是這樣，你怎麼對待別人，別人也會怎麼對待你，所以目前來説是很快樂的！」

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日薪過千 靠透支身體

機場工作，作為內地人眼裏的「香餑餑」，在部分香港人眼裏，卻是一塊燙手山芋。

香港土生土長的本地人海珊大學畢業後，由於不知道從事甚麼工作，誤打誤撞去機場成為了一名外包。

作為一名地勤，她的薪資是1.8萬港幣，每天工作12小時以上，5天班。她經常誠摯地奉勸網友：千萬不要去香港機場工作，即使時薪過百，日薪過千。

她入職才四個月，同期入職的同事都在另外找工作，因為這份工作讓他們感覺不到自由。

在他們看來，這份工作相對香港本地人能從事的其他工作來説，工時很長，每天基本在崗9小時，經常需要加班到12至14小時，「不是説到了下班時間，你想下班就能下班，飛機要是延誤了，我們也必須要完成工作之後，上司同意才能下班。」

有的時候，她放假休息，也會接到工作電話，詢問是否可以接受臨時加班，她感覺休息都被打擾了。

而且，她認為機場的工作不適合慢性子和敏感的人，因為機場的工作一般來説很急，每天的時間都非常趕，一旦有延誤，乘客就會罵上司，上司心情不好就會罵員工，她天天都被罵。

李大州雖然清楚這份工作能攢得下錢，但他給自己的期限是兩年，因為他覺得實在太累。

他現在住在珠海，每天通勤往返需要花4個小時，上班8個小時，不加班的情況下，每天都要花費12小時及以上的時間在這份工作上。

機場的工作需要三班倒，早班需要4點半起牀，5點乘坐班車去機場，6點半到機場，中班是正常時間，晚班需要通宵。

長時間日夜顛倒、休息不規律除外，他還需要時刻緊繃神經。

「遇到航班密集的時候，連喝口水、上個廁所的時間都沒有，腳都跑斷了，沒有一刻能停下來歇歇。」

他自認為在同齡人中屬於能吃苦的了，但是當了機坪服務員之後，才知道甚麼叫做苦。

工作聽起來體面高薪，實際上累的程度和香港的洗碗工無異。他每天都需要搬搬抬抬，彎腰抬起，對個人的體力素質要求極高。而且，再累也得小心翼翼，不能弄壞乘客的行李。

南方酷熱的夏天裏，他們需要在太陽的暴曬下搬貨，汗水常常浸濕衣裳，暴雨時仍然不能休息，盯着暴雨，全身淋濕也要保障每一架航班的正常運行。

這份「搬運工」的工作，更像是在吃青春飯。「父母還以為我找到了香港大公司的鐵飯碗，沒想到是等哪天我搬不動了，也就可以離職了。」

麗麗上班不到2個月，在通勤上感覺身心俱疲，支撐她的是還未回本的勞務費和租房費。「如果現在離職，那就是倒虧的。」

由於香港房租高，麗麗和在機場工作的很多勞工一樣，選擇住在港珠澳口岸附近的珠海的未來城。

即使是在珠海合租，客卧也要1450元月租，並且是押二付一。如果不合租的話，一房一廳的費用將近3000元，而每個月的通勤費用是2300元左右。

雖然勞工簽證允許他們在港工作期間做一些代購的工作，但麗麗覺得每天都累到不行，根本沒有心思做點其他的副業。

「再忍忍吧，畢竟投資了這麼多，還沒回本呢。」

備註：文中人物為化名。



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