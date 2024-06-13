轉工｜棄醫當電工！27歲高學歷女生果斷轉行　年薪超過港幣150萬

在某些傳統觀念中，相較於人人稱羨的醫生，藍領工作有時不被認為是一種光鮮亮麗的職業。不過，美國有位27歲女子反其道而行，本已考上醫學院且在醫院實習中，卻毅然放棄從醫生涯，選擇轉行「電工」，並經常拍片分享工作內容，外型亮眼加上反差的職業形象，讓她迅速走紅，累積至少220萬粉絲。



綜合外媒報道，美國一名27歲女電工萊克西斯（Lexis Czumak-Abreu）曾想成為一名外科醫生，在醫學院預科學校就讀期間，她選擇專攻靜脈切開術，以做為邁向醫生之路的第一步，但她在實習過程中發現，自己並不適合在醫院上班，也極度厭惡為病人抽血，因此在2019年完成醫學預科副學士學位後，萊克西斯決定不再繼續專研醫學。

事實上，萊克西斯會選擇轉換跑道成為「電工」並非沒有原因，她的家庭成員中包含父親幾乎都從事電工行業，從小耳濡目染之下，她早在2015年便於一家電工公司當學徒，缺錢時就會兼職電工貼補家用。

萊克西斯不時於社交平台分享工作日常：（按圖了解）

27歲女電工萊克西斯經常拍片分享工作內容，外型亮眼加上反差的職業形象，讓她迅速走紅，累積至少220萬粉絲。（Instagram截圖 / @lextheelectrician）

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萊克西斯於2022年開始發布影片到TikTok、YouTube和Instagram等社群平台，內容大多為分享自己的工作日常，例如在地下室修理電線、移動粗銅線和大管道等，靠着樂在其中的工作態度，激起許多網民的好奇心，至今已累積逾220萬粉絲，她同時也收到數千條訊息，許多人指出他們受到了萊克西斯啟發，想從事電工相關行業。

萊克西斯指出，儘管她需要經常上健身房鍛鍊身體，才能跟上男性在電工業界的步伐，因為搬運重型設備對她的負擔比男性更大，「有時我回到家會精疲力盡，但這還是比重複性高的辦公室工作還要好」。

萊克西斯每周工作約40小時，除了平時的接案薪資外，每年還透過影片點閱率和業配賺取20萬美元（約港幣156萬元）的收入。

在TikTok上，「藍領職業」的相關內容在2024年前4個月約有50萬則，比2023年同期增加了64％，維修工人、建築工人等類型的內容，其受歡迎程度也出現飆升。而根據《華爾街日報》報道，去年就讀社區大學投入技職課程的美國年輕人數量增加16％，達到2018年以來的最高水準，顯示相對於攻讀4年制學位，有越來越多人開始對技術類型的工作感興趣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】