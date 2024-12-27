常換工作被媽媽斥責！她據理力爭　反斥「這種打工仔」才最該可憐

職場上許多年輕人因為工作做不久而被稱為「草莓族」，意指經不起壓力而離職，但現在這種觀念恐怕已經過時了。



有一名女網友透露妹妹常常換工作，只要覺得不是自己喜歡的就換，這樣的作法讓媽媽很有意見，但她卻是站在妹妹這一邊，也不禁想問大家是媽媽太保守，還是妹妹想法對？

在現今職場裏，「經常轉工」也不定是壞事！（按圖了解）



+ 11

事主在Dcard發文表示，妹妹目前是醫事人員，在醫療體系工作，但之前常常換工作，只要發現不是自己喜歡的，就會在一兩個月內離職。日前妹妹拿學分證明要去換執照，被媽媽看到，以為又要換工作因此開始碎念，但妹妹澄清暫時沒有要換，但媽媽仍不相信，還說「都30了換甚麼換」，妹妹聽了不高興地回嘴，「誰說30不能換工作？只要不喜歡本來就可以換，一輩子只做一種工作的人比較可憐吧，完全不知道自己的發展性跟能力在哪」。

事主事後也表達自己的看法，她很認同妹妹的想法，認為路那麼多，為甚麼要糾結自己不喜歡的工作內容？她也想問大家，「是我媽太保守，還是我妹的想法比較對？」

留言一面倒都力挺妹妹：

．「確實，我也都是換工作來漲薪的，但遇到真的還不錯的公司就不會想換了吧，至少我現在就覺得我能做到退休」

．「那我跟妳妹妹一樣耶」

．「她找得到就是她的本事」



．「我40歲，一言不合照樣換工作」

．「當初也是一直不換工作，在爛薪資福利的公司待五年，後來發現換工作真的太香了，薪資福利換的一間比一間更好」

．「不然留下來繼續被糟蹋嗎？她可以自己活得好好的也是她的本事啊」

．「人生過自己的，爽就好，也沒跟妳媽拿錢，但是媽媽通常比較碎念，我媽就是，聽聽就好」



【延伸閱讀，更多打工仔職場見聞】



辭職｜該等花紅嗎？女生嘆人工低工作量大 網民建議最佳遞信時間

+ 5

搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

+ 12

延伸閱讀：

提離職被慰留仍沒拿到年終獎金 網見2關鍵：年輕人還是太嫩了

抓人墊背？科技業男考績被打「最低」 網勸轉行：薪水應更高

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】