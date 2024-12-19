Appraisal自評、來年目標怎寫才「加分」？4招讓你可穩陣地讚自己

又到了12月這個寫 appraisal 的時間。當中最困難的部分，莫過於自我評核，以及訂立新一年目標。



今天半宅職薯就和你分享寫自我評核時，怎樣可以做到謙虛地領功，新一年目標又怎樣做到進可攻退可守。

Appraisal的自我評核與來年目標該怎寫？以下的建議絕對值得參考！（按圖了解）



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自我評核部分

自我評核是整件事最困難的部分。因為大部分人都希望突顯自己的功勞，但如果寫得不夠技巧，上司看起來又會覺得你貪心自大。所以我有以下建議：

1. 以「學到」暗示「做到」

如果你不斷寫自己做到了甚麼，上司可能會質疑你在放大自己的能力，把別人的功勞都放到自己頭上，認為你自吹自擂。

所以你可以寫在過去一年參與了甚麼重要項目，並且從中學到了甚麼技巧。因為，「學到」等於暗示自己「做到」。

2. 把部分功勞歸功上司

與此同時，如果你不斷寫自己有甚麼成就，你的上司可能不認同，認為你誇大其詞。

但如果你把部分成就，寫成是「與上司一同達到」或者是「在上司啟發下做到」的呢？那麼上司看到自然會感覺良好，更大機會認同你。

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3. 感謝同事幫忙

如果你直接說自己受到同事愛戴，人際關係良好的話，那麼未免太過自我中心。

要表達出同樣的意思，你可以說在過去一年感恩得到各位同事的幫助，間接說出自己受人歡迎這事實。

4. 適當「自我引爆」

如果你去年做過一件很失敗的事情，你的上司一定會在他寫的部分提及這事，想逃避也逃避不了。

所以我建議你採取主動「自我引爆」，正面面對過失，並且寫清楚這件事怎樣低於自己期望，再講述下次會怎樣改善，改善方法最好寫得詳盡一點。

新年目標部分

你可能很不願意寫新年目標。對的，最好就是甚麼事情都不變，唯獨薪金上升。但事情不會這樣美好，所以我有以下建議：

和上司利益保持一致

在寫新一年目標時，請先了解公司新一年的目標是甚麼，千萬不要與公司的方向南轅北轍。

你的目標，應該和上司的利益保持一致，認同他們所訂立的大方向。所以你實際上需要寫的，只是執行方案而已。

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別從老細銀包拿錢

如果你新一年的目標是寫升職加薪的話，那麼這等於要求在你老細的銀包拿錢，萬萬不可直接說出來。

你應該寫，希望自己提升甚麼能力，去幫公司做到更高難度的事情。如果你真的做到，那麼加薪也是不言而喻。

進可攻退可守

太進取或者太保守的目標都不適宜，因為這不是過度自信，就是自我要求低。

所以你應該訂立一個有信心執行到八成的目標，那麼你超額完成，便是才能；不能完全達到，也代表勇於挑戰自己。這樣寫便進可攻退可守了。

結語

自己寫自己的評語永遠是最難。在寫自我評核和設定目標之前，先判斷一下自己的真實工作表現。

如果能夠寫出一個客觀反映自己真實表現的自我評核，和合乎和上司方向的目標，那麼便算高分了。

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