辭職有樣睇？網民熱議同事離職徵兆 頻請假、見人就笑外還有更多
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
又到了一年的尾聲，可能有不少對現職不滿的人已經準備領完年終獎金就離職了。近日有網友在Dcard發文，表示自己發現公司有些同事開始頻繁地請假，有些人臉上開始出現笑容，還有人開始揪聚餐，這讓她好奇，想離職的人會有哪些徵兆呢？
你身邊也忽然出現了這樣的同事嗎？（按圖了解）
+6
文章引來大量網友留言，有網友表示自己要離職前都會遠離社交：
．「我是覺得是那個話最少，但是常常滑手機的那位啦」
．「都要離職了開始擺爛了，不社交做自己的事」
．「別人在討論過完年誰要離職時都默默不發表意見」
有網友認為頻繁請假是一大徵兆：
．「只要莫名的開始頻繁使用特休，然後講電話都要偷偷講那就是」
．「通常要離職的不太會有徵兆，有的話大概就是連續休假，而且在他休假前一天大家只以為他休假不知道他要離職，省得問東問西的」
．「離職前真的會狂請假，反正特休病假不用白不用」
相關文章：辭職｜同事準備離職總有先兆 除常請假、清空枱頭還有這些轉變…
+6
也有網友表示要離職的人心情都會很好：
．「我回想起來自己以前要離職，真的會每天都很開心，見人就笑」
．「我也是預計明年領完年終提離職，眼看不用工作的日子越來越近，心情越來越美麗」
．「回想幾個月前剛離職，也是每天上班都在笑（發自內心的那種），同事看到我都說你今天怎麼那麼快樂」
還有網友表示自己會提前收東西：
．「離職前每天把一個私物帶回家，當天才能輕鬆揮手say goodbye」
．「東西越來越少」
．「座位收到無私人用品」
【延伸閱讀，更多決定是否辭職建議】
辭職｜別覺得愧對公司！過來人分享：不讓你離職的公司8成有伏！
+6
【搵工】初心已逝辭職為最後答案？ 10件事決心離職前該認真考慮
+18
部門風氣差 新入職前輩秒速遞信！事主不知所措 網民建議極齊心辭職｜該怎交代離職原因？有人借媽媽「過橋」卻意外被篤爆講大話不認同公司新規定便得辭職？別急着遞信 6條問題助你審視下一步搵工｜AI執CV已成趨勢！精選5大寫履歷神器 好用程度超越ChatGPT讀得成書也失業？GPA4.0畢業竟連面試都沒有 名校教授憂趨勢難逆見工｜別於首輪面試「傾人工」！3大技巧要學 適時扮儍免蝕底搵工｜手握18年工作經驗 搵份低薪工作也難？網民嘆原因不在年紀
延伸閱讀：
推責任、老問重複問題...他嘆公司新人「很雷」！ 網：這事是關鍵
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】