辭職有樣睇？網民熱議同事離職徵兆　頻請假、見人就笑外還有更多

又到了一年的尾聲，可能有不少對現職不滿的人已經準備領完年終獎金就離職了。近日有網友在Dcard發文，表示自己發現公司有些同事開始頻繁地請假，有些人臉上開始出現笑容，還有人開始揪聚餐，這讓她好奇，想離職的人會有哪些徵兆呢？



你身邊也忽然出現了這樣的同事嗎？（按圖了解）



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文章引來大量網友留言，有網友表示自己要離職前都會遠離社交：

．「我是覺得是那個話最少，但是常常滑手機的那位啦」

．「都要離職了開始擺爛了，不社交做自己的事」

．「別人在討論過完年誰要離職時都默默不發表意見」



有網友認為頻繁請假是一大徵兆：

．「只要莫名的開始頻繁使用特休，然後講電話都要偷偷講那就是」

．「通常要離職的不太會有徵兆，有的話大概就是連續休假，而且在他休假前一天大家只以為他休假不知道他要離職，省得問東問西的」

．「離職前真的會狂請假，反正特休病假不用白不用」



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也有網友表示要離職的人心情都會很好：

．「我回想起來自己以前要離職，真的會每天都很開心，見人就笑」

．「我也是預計明年領完年終提離職，眼看不用工作的日子越來越近，心情越來越美麗」

．「回想幾個月前剛離職，也是每天上班都在笑（發自內心的那種），同事看到我都說你今天怎麼那麼快樂」



還有網友表示自己會提前收東西：

．「離職前每天把一個私物帶回家，當天才能輕鬆揮手say goodbye」

．「東西越來越少」

．「座位收到無私人用品」



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