履歷｜漁翁撒網也應專業點！犯上4大寫CV毛病　印象分立即清零

我的小小公司經常都收到求職信，無論是在學的學生申請兼職，抑或是有工作經驗的應徵者，他們的求職信和履歷表都有一些通病。



今天半宅職薯就以招聘者角度分享一些想法。

以下撰寫履歷的毛病看似輕微，但對HR及僱主來說卻是很礙觀感的：（按圖了解）

+ 12

求職者單從自身思考

大部分求職信都以自身作為主體，卻不以公司作為重心。

舉例來說，很多職場新鮮人喜歡在求職信中表示因為需要獲取工作經驗，所以提出求職申請。但問題是，當人人都說自己需要累積經驗，即使我是開善堂，我也需要抉擇把有限的空缺分給哪些人。而我的標準是甚麼呢？必然是誰最有誠意和能力為公司作出貢獻。

所以求職信的重心，不是突顯自己有多聰明以及高學歷，而是說明將會怎樣為公司作出貢獻。

一封求職信走天涯

我完全明白到求職者不可能只向一間公司作出申請，也未必有精神時間為每一間公司度身訂造一封求職信。

但不少的求職信，公司名的文字格式與其他文字有所不同。很明顯，這是漁翁撒網的 copy-and-paste。我不怪責申請人漁翁撒網，而這也是人之常情，卻知道申請人電腦操作知識有限（或者文書工作粗心大意），沒有清除文字格式。

相關文章：搵工｜蓋茨分享48年前個人履歷 專家稱內容有3大亮點及1個缺點

+ 10

同學間共用範本

今時今日寫履歷表用範本，是常識吧！大學畢業的新鮮人更喜歡和朋友分享範本，這究竟也是友誼的體現。

但我曾見過兩位求職者的履歷表，頂端介紹自己那幾行文字是完全一模一樣的。不出所料，兩位申請人是來自同一大學同一學系，果然是好朋友！但這也令我懷疑這段自我介紹有何代表性。也許最可能的解釋，就是因為他們的性格和強項都一模一樣才做得成好朋友吧！

履歷表字體太細

我明白到履歷表最好不超過兩頁紙，但如果內容太豐富，字體也不要太細吧！這反而令讀者看不出重點。

除非你是學術界的學者，需要列出每一篇著作，否則沒有甚麼是不能長話短說的。如果你「周身刀張張利」，那麼請準備幾個版本的履歷表，按工作性質突顯自己不同面向的強項。

結語

總括來說，這些通病的根源都是以自己作為思想中心。我明白以讀者角度寫作是有一點難度，但說到底這也是測試其中一環 。希望這篇文章可以給予你一些啟發，覓得理想工作。

【延伸閱讀，更多求職、面試建議】

搵工．CV｜履歷表間重點都有伏？ 4個細節隨時令HR覺得你太自戀

+ 13

搵工．CV｜履歷10大常見錯誤要避免 No.1錯誤絕對是憑實力激嬲HR

+ 29

見工｜面試亂發問隨時會扣分 5條問題「不恥下問」或觸及HR底線