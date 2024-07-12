搵工困擾｜HR總無預兆來電約見工！網民有同感　建議事前2招應對

畢業季到了，不少大學生即將邁入職場，經常會在求職網站上投遞履歷，希望能夠尋求一個工作機會。日前有位大學四年級畢業生透露，在面試期間經常會發生一狀況，令他覺得相當困擾，不少網民看完貼文後，紛紛表示同感。



事主指經常會莫名其妙就收到HR的電話邀約面試，感到相當困擾。（Canva）

一名大四準畢業生在Dcard以「HR可不可以不要突然打過來」為題發文表示，自己大四正在四處面試，經常會莫名其妙就收到HR的電話，事主感到相當困擾說道，「不知道該說甚麼」，他並不是只有投一家公司，或是整天守在手機前等電話，「先寄個Email好好談時間有這麼難嗎？」

貼文一出引發眾多網民共鳴：

・「很討厭直接打電話來約面試的公司，常常電話中都聽不清楚到底是哪一間公司，約面試當下也無法確定那個時間是不是可以」

・「真的很煩，而且有些甚至不是我有投過履歷的，就要跟我約面試」

・「我都是遇到沒有投履歷的公司打電話給我，問我有沒有興趣甚麼的，這超級奇怪的做法」

・「對！超級煩！很多都是我沒有投履歷，甚至對方連邀請面試通知都沒有，就直接打，這種我一律不去！」



另外有過來人表示，可以在履歷上註明使用郵件或訊息聯絡：

・「我投履歷都會備註用訊息聯絡，還是有遇過堅持狂打電話來的公司，這種不尊重面試者需求的公司，真的只能說謝謝了」

・「履歷可以備註平時不便接聽手機，請以email或系統信件通知聯繫，履歷建議可以改成不公開，這樣就不會收到一堆亂槍打鳥的面試邀約」



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