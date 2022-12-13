見工｜面試也有必殺技？網民稱「這樣問」必獲取錄　有人卻不認同

求職面試時，該回答甚麼、該問甚麼都是大學問。



一名外國女子便在TikTok上分享自己的秘訣，表示只要在結束前問面試官一個問題，就能被錄取。然而影片貼出後，許多網友紛紛指出「別這麼問」。

網民對這「必勝一問」似乎有不同見解：（按圖了解）

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外國女子珍妮佛里爾登（Jennifer Reardon）在TikTok上分享自己的求職秘訣，她建議面試時，可以在最後問面試官一個問題「你們對我還有甚麼疑慮，是可以在結束前解決的嗎？」。珍妮佛表示，面試官通常都會有疑慮，解決之後，就能成功被錄取。

影片貼出後，有網民也分享自己的秘訣，表示可提問：

．「我的簡歷中是否有任何內容讓您對我的候選資格猶豫不決？」

．「我的簡歷中有甚麼我們沒有討論過，而您感到好奇的嗎？」

．「在這個職位的成功會是甚麼樣子的？」

．「您對我履行此職責的能力有何疑慮？」



他們認為以上問題都非常有用。

但珍妮佛的招數是否有用，有許多過來人現身說法：

．「我有試過，但只得到面試官怪異的表情，然後他們用諷刺的語氣說『不，我們已經問過你一切』了」

．「我這樣問被回說『沒有，你非常合格且富經驗』，但最後還是沒得到那份工作」

．「我在某次的面試這麼做，他們熱情地回『完全沒有』，但我還是落選了」



有許多面試官也跳出來，表明：

．「千萬不要這麼問」

．「曾有人對我這麼說，當下變得掃興，這會讓你的面試官非常尷尬」



但也有人表示：

．「作為一名招聘人員，當人們問我這個問題時，我都尊重，並且誠實回答」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】