懂看「人體氣場」才可應徵！網民笑這AI企業「請靈媒」且人工極低

台灣一家AI研發公司最近開出職缺，竟是要找「看得到aura氣場」的星象占卜人員！職缺一出，許多網友都覺得太特別，還有人說「魔法在這個年代也不值錢了嗎？」



台灣一公司日前開出職缺，工作內容描述「如果您可以看得到自己、任何人跟貓及狗的aura氣場顏色，才可以應徵此職位」。（Canva）

這間公司位於台灣桃園市中壢區，於2月11日開出職缺「aura氣場/靈氣場/能量場畫圖」，工作內容描述「如果您可以看得到自己,任何人跟貓及狗的aura氣場顏色，才可以應徵此職位。依據我們提供的照片，用正確的顏色畫出氣場的顏色分佈」。

職缺說明。（104人力銀行截圖）

想要應徵這份工作，還得先回答3個問題：

1. 你可以看得到aura氣場七層及每一層的顏色嗎？

2. 你可以仔細的分辨不同的顏色之間的差異嗎？

3. 你可以藉由你的頻率調整帶著別人一起看到氣場嗎？



至於工作待遇寫明時薪台幣200至400元，屬於遠端工作，目前應徵人數約11至30人。

這奇特的工作在Threads上引發網友熱烈討論，紛紛留言：

．「看得到氣場，一個人至少一小時能收2000，誰還跟你拿200的時薪」

．「結界師可以嗎」

．「魔法在這個年代也不值錢了嗎」

．「我會用凝早就去打天空鬥技場了，誰稀罕你的200」

．「就說設計的盡頭是靈媒，大家都不信」

．「太好笑了！」

．「看得到的話我就去報名牌了，還領時薪200」

．「現在應徵門檻都那麼高了嗎」

．「靈能的挑戰」

．「這個是在徵異能工作者了」



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