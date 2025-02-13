懂看「人體氣場」才可應徵！網民笑這AI企業「請靈媒」且人工極低
撰文：中天新聞網
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台灣一家AI研發公司最近開出職缺，竟是要找「看得到aura氣場」的星象占卜人員！職缺一出，許多網友都覺得太特別，還有人說「魔法在這個年代也不值錢了嗎？」
這間公司位於台灣桃園市中壢區，於2月11日開出職缺「aura氣場/靈氣場/能量場畫圖」，工作內容描述「如果您可以看得到自己,任何人跟貓及狗的aura氣場顏色，才可以應徵此職位。依據我們提供的照片，用正確的顏色畫出氣場的顏色分佈」。
想要應徵這份工作，還得先回答3個問題：
1. 你可以看得到aura氣場七層及每一層的顏色嗎？
2. 你可以仔細的分辨不同的顏色之間的差異嗎？
3. 你可以藉由你的頻率調整帶著別人一起看到氣場嗎？
至於工作待遇寫明時薪台幣200至400元，屬於遠端工作，目前應徵人數約11至30人。
這奇特的工作在Threads上引發網友熱烈討論，紛紛留言：
．「看得到氣場，一個人至少一小時能收2000，誰還跟你拿200的時薪」
．「結界師可以嗎」
．「魔法在這個年代也不值錢了嗎」
．「我會用凝早就去打天空鬥技場了，誰稀罕你的200」
．「就說設計的盡頭是靈媒，大家都不信」
．「太好笑了！」
．「看得到的話我就去報名牌了，還領時薪200」
．「現在應徵門檻都那麼高了嗎」
．「靈能的挑戰」
．「這個是在徵異能工作者了」
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