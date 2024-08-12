同事「兼職脫毛」1小時收入比正職日薪多！事主驚嘆女人錢太好賺

有些上班族下班後會發展副業或是去進修，增加收入或增加技能。一名網友發現同事的副業一日所得比正職還高，令他不禁感嘆，「實在太好賺」，引起不少熱烈討論。



有位網民的同事副業是脫毛師，她趁中午午休時外出去幫客人脫毛，不到一小時賺得比正職的一日所得還多。（Canva）

一名網友在PTT「女孩板」發文，他的同事是做行政工作，副業是脫毛師，她趁中午午休時外出去幫客人脫毛，不到一小時賺得比正職的一日所得還多。最近那位同事要離職當全職脫毛師了，令事主不禁驚呼，「實在太好賺，也不是甚麼超專業技術」。

事主也表示，女友去弄個眉、電頭髮就要花千多元，不禁直呼，「女生的錢也太好賺了吧，要不大家全都來當美容師」，他也好奇，「女性除毛是不是很好賺？」。

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網友紛紛表示:

.「女生商機比較多的關係」

.「美甲也不錯賺，身邊很多女性朋友假日下班兼差賺外快」

.「美業到處開啊」

.「美甲真的很貴…越南一堆在開，還有越式洗髮」

.「除毛真的很貴，一直不懂怎麼定價的」

.「女生愛美無極限」

.「女生錢好賺啊，做指甲弄頭髮、偶爾還要微整一下，反正不用買房買車，誰都可以過得很滋潤」



另有網友認為：

.「私密處美容生意有機率感染椰菜花等病，客人和店家都有風險， 店員沒醫學專業也無法判斷是哪種疣，刺青、紋綉、睫毛這種美容醫療灰色地帶，糾紛也很多」

.「貴在前置作業，還有你怎麼吸引客人來找自己」

.「懶人美業盛行，不只要服務更要有互動」

.「除毛應該要去醫美診所雷射，去甚麼奇怪工作室」



不過，有網友認為：

.「買台除毛機自己弄很難嗎？除毛機也不貴」

.「真的貴，害我考慮自己買熱蠟來除」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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