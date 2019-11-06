【求職攻略】如何解釋「工作空窗期」？僱主只是希望你能立即上手

通常，如果你的職業生涯中，譬如6份工作中，僅有2次的空窗期，甚至期間短於2至3個月內，那可能不會遇到來自HR太大的挑戰。但若是你的6份工作中，就有3次以上的空窗期，甚至空窗期間有些「長」，譬如超過3個月以上，那麼這樣的情形就要警覺了。

你可能更容易被問到：

1．為什麼離開上一份工作？ 2．為什麼近期有多次工作變動？ 3．A工作與B工作間，有5個月空白期，這段時間做了什麼？ 4．工作間空白期都比較長，為什麼？

空窗期太多的話，容易引起面試官懷疑。（punttim/Unsplash）

僱主希望求職者「立即上手」

現在職場變化之快，『即刻埋位』的能力很重要。如果面試的職位並非新開設，那僱主自然期待求職者快速上手、並發揮影響力。因此，站在僱主立場，看以上例子，會自然有些擔憂：工作期間都不長＋休息時間都較久。

並且有以下的問題：

1．求職者的平均在職時間較短，是不是有隱性原因？ 2．每次工作銜接都有空窗期，求職者的工作心態如何？ 3．「立即上手工作」程度會不會不夠高？（可以立刻成熟工作程度） 4．聘用此人的風險會不會很高？（薪酬成本、訓練時間、指導時間等）

老闆期望新員工立即「有所作為」。（charlesdeluvio/Unsplash）

怎樣解釋才算適當？

掌握可以「立即埋位工作」和「有良好工作態度」這個核心，即使身處空窗期，也要表現空白期間積極忙碌，而非「不事生產」的狀態，不然會令僱主質疑你的工作能力。

又或者你真的想休息、有其他原因未能全職工作一段時間，你要表明工作空窗期的原因已經不再存在，或不再是一個令你不能工作的因素，所以不用擔心你的工作能力。

大家可以參考以下例子：

▼▼類別一：表現自己有持續工作▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼類別二：未能全職工作的解釋▼▼

+ 12 + 11 + 10

記住面試是要表現自己，不要只顧為工作空窗期而道歉。你要重申你對職位的興趣，引導面試官將注意力放回你的工作能力和該職位上面。

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