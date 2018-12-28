【展望2019】審視成就、不足　思考進步空間　8條問題助年度自評

職場
撰文：
最後更新日期：

2018即將完結，跟上司做了 apparaisal後 ，當然希望能在201年獲升職加薪，但正影響你日後的職場生涯，是你個人對自己的年度報告，你有好好認真檢視你過去所做的成就與不足嗎？

別人的評價只屬年度評估的一半，更重要的一部份，是自己有認真審視過去一年所獲得的成就與不足。﹙Gettyimages/視覺中國﹚

你對上一次認認真真坐下來思考兼檢討自己的工作方向是什麼時候？不是你在見上司時的那一套修飾得華麗的說辭，而是真真正正坦誠地對自己作出的評價。

你上一次寫下你的職業夢想及實行方法是何時？

你上一次計劃你的時間如何運用是何時？

如果你定期都有思考並更新這些問題和答案，那非常好，但如果你如大部份打工仔一樣沒有想過的話，不要緊，以下會提供一些在進行自我檢討和設定展望時所需要問自己的問題。好好坐下45分鐘，來一次個人的年度評核，令自己真正有所進步。

1. 回望過去

首先，在進行檢討過去的部分，好好回答以下八條問題，並用紙筆把答案寫下。

八條自我檢討的問題（按圖了解）：

1.在生活和工作兩方面，這年你做過甚麼令你感到驕傲和滿意的事？﹙Gettyimages/視覺中國﹚

+3
+2

2. 展望未來

思考過並回顧了自己 2018 年所做的事後，便是時候為來年定下新的目標和方向。問問自己以下10條問題，理清思緒。

十條訂立 2019年目標問題（按圖了解）：

1.來年你想學什麼？﹙Gettyimages/視覺中國﹚

+5
+4
+3

總結

這就是為什麼公司每年都要花時間與員工進行Appraisal，因為這對員工及上司都有一定程度的啓發性，給予每位員工有建設性的見解及知道下一步的方向。回顧的過程亦有時令人感到安慰，記起自己曾嘗試過的和付出過的，也有令人感苦澀，令自己感羞愧，種種好的、壞的及醜的成果，都是令人成長的一部分。

花時間做一次個人的檢討，可令你在工作及生活上都重新有焦點和動力，讓你有一個明確的方向及足夠的動力繼續前進。

﹙資料來源：The Muse﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！
下載網址：
https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O

【Appraisal】老細開口前先自評？　8大準備工夫　有助爭取好評
【Appraisal】「你有冇諗過轉行？」　9條問題引導上司分享心得！
【職場生態】上司惡意找錯處、亂寫Appraisal　下屬應另謀高就？
【Appraisal】訴苦有技巧　開口講時機　3大要點增升職、加薪機會
【時移勢逆】下屬同上司做appraisal?　美企業：低分者要接受輔導
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。