【欺凌者】胖虎同事怎煉成？　特徵：缺同理心、易令人失望

動畫《多啦A夢》的主角大雄最經常被誰欺負？胖虎和小夫（即技安與阿福）。所謂「有人的地方就有江湖」，而欺凌在生活中無處不在，「胖虎」於職場上亦無處不在。 為甚麼他們會欺凌他人？究竟是我們太敏感、不夠堅強，還是他們的行為實在過了火？打工仔要如何分辨同事們是否為就是現實中的胖虎呢？

究竟是我們太敏感，動不動就因小事而崩潰？還是職場「胖虎」真的存在？（Getty/VCG）

當然，職場胖虎用的招數不會像動畫般那麼明顯、低級、僅限於身體上了，更多時候，情況會有些曖昧、難以分辨。因為這些「胖虎」們根本不認為自己在欺負別人。

舉例說，老闆想「推動大家最大的進步、做到最好」，卻要用權力勉強同事跟從，令人感難受；慣性欺壓別人，在間中對人禮貌一點，就只會記得自己待人好的一面，忘記/忽視已傷害了人的地方；有些同事因受欺壓而崩潰時，他們甚至覺得問題是出於那些人不夠堅強。職場胖虎最令人苦惱的地方，就是他們並不察覺到自己就是胖虎，同事感不滿，他們從不把人家感受與自己的行為扣上關係。

然而，問題的關鍵在於：你怎樣知道自己是在在欺凌某人，而不僅僅是與一個太過敏感的人打交道？

一個重要原因或許是欺凌缺乏明確的定義，然而，欺凌的形式卻可以清晰觀察到：身體攻擊、辱罵、社會排斥、網絡欺凌等等。這些行為必須由個人或團體反復進行，並且意圖一定傷害他人。但由於害怕遭到報復，或者受害者可能沒意識到被欺負，往往令胖虎不自知。

低IQ刻板印象

在動畫《多啦A夢》中，胖虎的形象就是四肢發達頭腦簡單，社交能力較差又缺乏社會認知，然而，在現實世界裏，職場胖虎其實在處理社交信息的能力並不一定是這麼差勁，因為畢竟要找出自尊心夠低的人來欺負是需要一定的社交技巧，而「胖虎」之所以成為「胖虎」，關鍵之一是他們缺乏同理心：他們靠欺凌來保持個人地位、增強自信、提升自尊，卻對別人的感受卻毫不理解，甚至會說出：「抵死、咎由自取、一次半次沒甚麼大不了」等的說話。

胖虎蝦人固然不對，但大雄過於軟弱，任由別人欺負也是咎由自取？其實「胖虎」的讀取社交信息的能力一點也不差，要找出可以欺負的人也是一種技能。所以想不被人欺負，就不能做大雄。（《多啦A夢》截圖）

訊號

所以如何分辨出某人是不是「胖虎」呢？單靠一篇文章無法完全診斷得出，但如果以下徵兆出現，就值得留意「胖虎」上身了。更重要的是，壓力大、領袖不濟、文化不良的辦公室環境最容易滋生職場「胖虎」。

1. 他/她重覆令身邊的人失望、生氣。如果有人經常對他/她生氣、抱怨其行為，甚至哭泣，就似大雄一樣，已經是一個要認真對待的訊號。 2. 他/她缺乏同理心。個人未必容易察覺到，反而要其他人出聲提醒才醒覺。 3. 他/她容易具有侵略性強的行為。包括公開叫罵、威脅、侮辱他人。有時也會以反諷型言語出現。 4. 他/她利用同事、員工的不安全感來「成長」。他/她透過引起同事的不安全感令自己感覺良好，這絕對是一種典型的欺凌行為，例如持續針對某人及故意設陷阱令員工失敗。 5. 他/她四處傳某位同事的惡意謠言。八卦是非既是辦公室調劑，又會令同事工作生活陷入地獄，令他們失去專業形象及社交成功。

（資源來源：Ladders, The Conversation.au）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O