【人間蒸發】返返下工突然聯絡唔到？不呈而辭成美國職場新趨勢

隨著經濟復甦、就業市場蓬勃發展，美國職場也逐漸出現了員工「人間蒸發」的現象......

「人間蒸發」不說一聲就消失

最近，美國聯邦儲備局的「褐皮書」（Beige Book）出爐，入面用了一個字眼來描述職場新趨勢，那就是「人間蒸發」（Ghosting）。褐皮書裡提到，有越來越多公司反應旗下員工不說一聲就消失，而且也聯絡不到人，就像「人間蒸發」一樣，造成人力資源的空缺。

如果有一天，你發現旗下員工全部「人間蒸發」，你會怎麼做呢？（Gettyimages／視覺中國）

小補充：什麼是「褐皮書」？

「褐皮書」的正式名稱是「當前經濟情勢評論」（Summary of Commentary on Current Economic Conditions），因為報告封面為褐色而被稱為「褐皮書」。每年，美國聯邦儲備理事會會發行八次「褐皮書」，入面彙集了全美各地企業家、經濟學家、市場專家以及其他參考來源對當前經濟局勢的看法。

過去出現在約會交友

過去，「人間蒸發」這個詞大都用在形容約會交友上，無論是在交友軟體或是實體約會上，有的潛在對象可能不說一聲就消失，因為這麼做就不用面對不喜歡對方還得要解釋的尷尬。然而，現在這種現象慢慢出現在全美各大公司，成了勞動市場的新趨勢。

過去，「人間蒸發」這個情形好發在約會交友上，沒想到這股風潮也蔓延到了美國職場。（Gettyimages／視覺中國）

不只餐飲、飯店業 各大產業都有可能

此外，現在各大產業都有可能出現這種現象，不只出現在員工流動率高的餐飲和飯店業，坐辦公室的白領員工也會「人間蒸發」。

餐飲、飯店業向來是員工流動率高的行業，不少老闆都有碰過員工「人間蒸發」的經驗。（Gettyimages／視覺中國）

過去一年來 比例上升 10-20%

全球人力資源公司Robert Half華盛頓特區總裁Josh Howarth就說，他注意到過去一年來，員工「人間蒸發」的比例上升了大約 10-20%。

以為應徵者有興趣 下一刻就消失

Howarth說：「你覺得某人對這份工作有很高的興趣，沒想到下一刻他們就消失了。」Howarth分享道，他的一名客戶跟他說，原本一名很有希望的應徵者跟他們說想要問問看配偶的意見，再決定要不要接受這份工作，沒想到幾天後這名應徵者就「人間蒸發」了。

「平心而論，有的人手上握有許多工作機會等著他們考慮，他們有可能單純忘了回覆。」

Howarth說：「你覺得某人對這份工作有很高的興趣，沒想到下一刻他們就消失了。」（Gettyimages／視覺中國）

搶手職業 不提離職避免尷尬

印第安納州波爾州立大學勞工經濟學家Michael Hicks表示，清潔工、咖啡師、焊接工人、會計師、工程師都很搶手，所以擁有這類職業的人可能寧願「人間蒸發」，也不想要跟僱主開口提離職，藉此迴避尷尬的場面。

Hicks說：「當每個人都很搶手的時候，（要離職）何必和老闆廢話，並且辦理一堆手續呢？」

沒必要有罪惡感

今年 26歲、在德州柯士甸市擔任服務生的Zach Keel就用了「人間蒸發」這招，擺脫了一間原本要聘用他的電影院兼酒吧，因為他發現自己得負責打掃整個地方，而且工作永遠都不可能做得完。

「我沒有打電話通知不去了，我直接就沒有過去。我心想，我沒有必要為了這個不是什麼大問題的事情感到罪惡。畢竟，流動率實在太高了。」

Zach Keel就用了「人間蒸發」這招，擺脫了一間原本要聘用他的電影院兼酒吧，因為他發現自己得負責打掃整個地方，而且工作永遠都不可能做得完。（Gettyimages／視覺中國）

代表就業市場強勁

QUARTZ在報導中寫到，往好處想，員工出現「人間蒸發」的現象，未嘗不代表美國經濟和就業市場強勁，讓這些員工不怕找不到工作。

失業率低於4%

過去幾個月來，美國失業率都控制在 4%以下，這是近 50年來首次出現這樣的現象。「褐皮書」中也提到，有的雇主反應員工難找，無論是哪一種技能程度的員工都一樣。目前，職位開缺的數量已經連續 8個月超過求職者的數量。

留人大作戰 保證加薪和訓練

為了避免員工「人間蒸發」，位於內布拉斯加州（Nebraska）的公司推出了學徒計畫，保證隨著時間會給員工加薪和額外訓練，藉此吸引員工留下來，降低員工的流動率。

一個缺聘兩個人

人才招募公司Randstad Sourceright的執行長Rebecca Henderson則說：「我們通常會為了一個職缺聘兩個人，因為其中一個人可能不會出現。」如果兩個人都出現，公司也會一起聘用，畢竟跨國企業希望擴充人才庫。

美國動畫新聞網（Anime News Network）編輯Mike Toole在Twitter上對「人間蒸發」給出不一樣的定義，他寫到：「『人間蒸發』應該是當上寫到：「『人間蒸發』才不是這樣，『人間蒸發』是當一名潛在僱主要求你繳交履歷和申請動機信，並且要你在網路上填寫各式各樣細節的申請表、做小測驗、接受電話面試、參加一個小時的實體面試、再參加四個小時的二次面試...然後你再也沒聽到任何下文。」

人才招募公司Randstad Sourceright的執行長Rebecca Henderson則說：「我們通常會為了一個職缺聘兩個人，因為其中一個人可能不會出現。」（Gettyimages／視覺中國）

僱主也會人間蒸發

然而，網路上也出現不只員工會「人間蒸發」，其實僱主也會「裝死」的討論。舉例來說，僱主讓應徵者經過一堆面試關卡後，要應徵者回去等消息，結果之後就音訊全無，應徵者連拒絕信都沒有收到。

不知道有沒有錄取

一名住在加州的讀者也告訴QUARTZ到：「從今年夏天開始，我 21歲的女兒應徵了超過 20個地方，她申請了初階或是專門在聖誕假期這段時間幫忙的職位。」

「她參加了超過 10次面試，但她一次也沒有收到這些地方的回覆。我們住在加州舊金山灣區，她在找的是不需要經驗、領最低工資的工作。」

最後，這名讀者的女兒找到了一份在速食餐廳的工作，但這間速食餐廳也讓她整整等了兩個星期，明明在面試時，餐廳跟她說會在一天內回覆她。

最後，這名讀者的女兒找到了一份在速食餐廳的工作，但這間速食餐廳也讓她整整等了兩個星期，明明在面試時，餐廳跟她說會在一天內回覆她。（Gettyimages／視覺中國）

讓人懸着一顆心 形同精神折磨

根據求職網站CareerBuilder近日做的一份調查，他們發現有超過一半的應徵者表示，他們面試完後都沒有收到公司的任何回覆。而公司讓應徵者懸著一顆心，不知道自己有沒有錄取，對應徵者來說是一種精神折磨，有可能會讓應徵者陷入自我批評和懷疑的惡性循環。

Johnson & Johnson站出來 開發線上追蹤平台

為了改善企業形象、體諒應徵者，去年十月，美國醫療保健產品製造商強生（Johnson & Johnson）宣布，他們為所有應徵者開發了一個線上平台，應徵者可以上這個平台追蹤自己的工作申請進度。

去年十月，強生宣布他們為所有應徵者開發了一個線上平台，應徵者可以上這個平台追蹤自己的工作申請進度。（Gettyimages／視覺中國）

把消費者經驗帶入招聘

和其他公司一樣，強生知道忽略應徵者想要知道工作申請狀況的需求，在一定程度上會傷害公司，所以他們決定開發線上平台。強生人力招募副總裁葛林（Sjoerd Gehring）說：「我們專注於把消費者經驗帶入招聘經驗，因為這正是應徵者所期待的。」

「我們可以追蹤從達美樂（Domino's）訂的披薩到哪裡了──為什麼我們不能讓應徵者在應徵的過程中也能這樣追蹤呢？」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】