【新年要快樂】掌握幸福的秘密　哈佛：學歷、童年、心態統統有關

打工仔日忙夜忙，辛苦工作的背後，人人都有不同苦衷，現實的金錢壓力首當其衝，大家都想賺多一點，與家人和伴侶過安穩的生活，有人為了追夢，有人想為社會出一分力，說到底，大家的最終目標，其實都是追尋幸福。哈佛大學長達數十年的幸福研究，或許可以令你在新一年對尋找幸福有另一番看法。

追尋幸福是每個人的人生目標之一，哈佛大學早前公布了一項做了80年的研究，發現獲得幸福的六大關鍵因素。（GettyImages/VCG）

哈佛大學有關幸福的研究非常著名，不少人都知道幸福的秘訣來自親密的人際關係。不過，除此之外，幸福研究還提供了另外五個影響幸福和長壽的關鍵因素。哈佛大學在八十年中追踪了800人，當中包括268名哈佛大學畢業生、456名藍領、90名來自中產階級的知識分子女性。

研究發現，影響幸福和長壽有六個關鍵因素：（按圖了解）

1. 【避免吸煙和酗酒】 對，這是老掉牙的說法，但卻是健康的第一預測因素。大學時期開始大量吸煙（三十年中每天超過一包）的男性的過早死亡率，比非吸煙者高十倍。然而，如果他們在45歲左右停止吸煙，吸煙的影響可能在70或80歲時便難以辨別出來。此外，酗酒會損害健康，長遠而言，它會讓人不開心並搞砸關係。前瞻性研究表明，酗酒是增加生活壓力、抑鬱和社會流動性下降的原因。 （GettyImages/VCG）

（資料來源：Business Insider）

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