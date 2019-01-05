【成名之前】梅根陳年演藝CV曝光　半頁A4紙仍具參考價值？

梅根．馬克爾（Meghan Markle）與哈里王子結婚前，是一名荷里活演員，有長達16年的演藝資歷，但她由默默無聞的綜藝節目舉牌模特兒慢慢晉升至擔任電影女主角，她的經歷與不少力爭上游的打工仔非常相似。近日，她的舊CV浮面，一起看看她的CV可否給你一些啟發。

根據《財富》雜誌的報導，梅根在法律劇《金裝律師》中扮演瑞秋，每集收入5萬美元（約40萬港元），每年進帳約45萬美元（約360萬港元）。（VCG）

梅根自下嫁哈里王子後，成為大眾的焦點，大家對她的背景、工作以及一切私生活都非常感興趣，似乎想從這些資訊找到哈里王子愛她的原因。𠔏實她在成為公爵夫人之前，也與很多人一樣，只是一名打工仔，在2002年首次現身美國日間醫學電視劇《中央醫院》（General Hospital），飾演女護士Jill，只講了一句台詞，之後陸續參演了一些電視劇和電影，均只是客串或飾演配角。

梅根在2011年出演了代表作《金裝律師》（Suits），飾演由律師事務所助理升格當律師的瑞秋（Rachel Zane），開始為人所知。之後，梅根在多部電視劇及電影中當擔任女主角，包括《舊情未了》（When Sparks Fly）及《約會指南》（Dater’s Handbook）。

最近，梅根舊日的表演簡歷被一個不知名的社交平台帳戶公開，這份首位公開曝光的CV雖然非常簡短，而且相信是在她發展演藝事業初段時所寫，但打工仔或仍然可以從中獲得一點參考。

梅根陳年CV值得參考的四點（按圖了解）：

梅根的舊CV。（網上圖片）

梅根在2002年首次參與拍劇，之後足足九年時間，事業發展不算亮眼，沒有機會做主角，甚至只能做出鏡數十秒或數分鐘的角色，收入亦不多。可是，她一直努力尋求演出機會，嘗試不同的角色。

在2005年，她在電影《愛多你幾次》（A Lot Like Love）中，與奧利弗（Ashton Kutcher飾）有一個短暫的場景，原本她飾演的辣妹只被安排在飛機上與奧利弗說一聲「Hi」，然後與一個坐在通道對面的男人進行簡短的調情。據報道，她說服導演將她的部分增加到五行的對白。由這件事便可以反映梅根對其演出機會的主動性，亦令她逐漸受其他導演的賞識，更在2011年出演了代表作《金裝律師》（Suits），令星途綻放光彩。

（資料來源：綜合報道）

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