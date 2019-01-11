【職場健康】燕麥奶、椰菜花、高強度運動　2019年8大保健趨勢

撰文：梁啟敏
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截至2017年，全球健康經濟總值4.2萬億美元（約33.6萬億港元），根據2018年全球健康經濟監測，2015至2017年期間，每年健康經濟增長達6.4％，是全球經濟增長速度的兩倍，而健康產業目前佔全球經濟總產出的5.3％。換句話說，健康無處不在。2019年又有甚麼新興的健康趨勢呢？
高強度間歇式訓練（HIIT）是2019年的大熱運動種類之一。（GettyImages/VCG）
美國健康網站Well + Good整理了2019年的健康新興趨勢和主題，其中一些聽起來可能有點奇怪，但說不定你很快便會成為跟隨潮流的一員。
【活性大麻籽萃取（CBD）】 愈來愈多美容產品及日用品加入CBD成份，例如椰子油、潤膚露、面部精華、冷萃咖啡、運動藥膏、潤唇膏、水和狗零食等。CBD可治療不同類型慢性疼痛，《歐洲疼痛醫學雜誌》（European Journal of Pain）的一項研究顯示，應用於皮膚的CBD可以幫助降低由關節炎引起的疼痛和炎症。對美容業而言，它據講能紓緩皮膚敏感、抗氧化、消炎、保濕、減眼袋等等，但這些功效暫時是「經驗之談」，大部分仍缺乏科學實證。（GettyImages/VCG）
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（資料參考：Ladders）
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