【職場健康】燕麥奶、椰菜花、高強度運動　2019年8大保健趨勢

【活性大麻籽萃取（CBD）】 愈來愈多美容產品及日用品加入CBD成份，例如椰子油、潤膚露、面部精華、冷萃咖啡、運動藥膏、潤唇膏、水和狗零食等。CBD可治療不同類型慢性疼痛，《歐洲疼痛醫學雜誌》（European Journal of Pain）的一項研究顯示，應用於皮膚的CBD可以幫助降低由關節炎引起的疼痛和炎症。對美容業而言，它據講能紓緩皮膚敏感、抗氧化、消炎、保濕、減眼袋等等，但這些功效暫時是「經驗之談」，大部分仍缺乏科學實證。（GettyImages/VCG）