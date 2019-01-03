【職場健康】飲咖啡提神　原來有竅妙　專家：飲完要喺20分鐘內…

未瞓醒就返工、Lunch後飯氣攻心，要是時刻都在「很想睡」狀態，試問怎能沒一杯咖啡提神。 有科學家就發現，比起金喝咖啡或小睡，原來一來一個「咖啡 + 小休」的 coffee nap，提神效果會更顯著。咦？等等，咖啡不是趕走睡意的嗎？喝完即睡豈不是很矛盾？讓我們了解自己的身體究竟是怎樣運作吧！

飲完提神飲品即小睡？真的可以做到嗎？﹙GettyImages/VCG﹚

「咖啡因可以提神並趕走睡意」，這是不少人根深柢固的想法，但有來自英國與日本的科學家曾分別進行的研究發現，若人們前先喝一杯咖啡，然後小睡不超過20分鐘，這就可以進一步提升提神效果，令大腦的警覺性提高。

咖啡小睡如何運作？

要了解咖啡小睡（coffee nap）是什麼一回事，打工仔應先了解咖啡因對身體有什麼影響：當咖啡因被小腸吸收後，就會進入血液，再到達大腦，然後由稱為腺苷的分子充當受體吸收。腺苷是大腦活動的副產品，當它不斷積聚時，便會讓人感到疲倦，而咖啡因則會會阻斷了這些受體，令你暫時沒有疲倦的感覺。

不過，由於從飲用咖啡開始計算，咖啡因需要約20分鐘才能到達腦部，所以在這段時間小睡一會，就是咖啡小睡的關鍵所在：睡覺時，身體會自行清除大腦中的腺苷，而趁這20分鐘小睡，可以在咖啡因到達腦部前，降低你的腺苷水平。當咖啡因到達時，需要清除的腺苷水平已大大減低，這樣咖啡因便能更徹底地清除餘下的腺苷，如此雙管齊下，便能令人的睏倦程度下降，從而使工作更有效率。不過如果小睡的時間超過20分鐘，大腦便有可能進入更深層次的睡眠，之後需要一段時間才能恢復正常運作。

咖啡因需要約20分鐘才能到達腦部。﹙GettyImages/VCG﹚

咖啡小睡比咖啡或小睡更有效果

科學家們觀察了咖啡小睡對人的影響，實驗顯示咖啡小睡比只是喝咖啡或只是小睡更有提神效用，參與實驗者的警覺性以最大限度地提高，工作出現的錯誤亦較少。

英國拉夫堡大學﹙Loughborough University in the UK﹚的研究人員發現，當疲憊的參加者進行了15分鐘的咖啡小睡後，會比其他只給予咖啡或只小睡了一會的參加者，犯較少錯誤。即使在咖啡小睡期間，他們只是淺眠、打瞌睡或半睡半醒，表現都較好。

日本亦有研究顯示，邀請一班參加者進行記憶力測試，進行了咖啡小睡的參加者，大都表現得比只喝咖啡及只小睡的參加者好。他們給予自己表現的評分時，都覺得自己相對沒之前的疲倦。

不夠精神工作，其實很痛苦。﹙VCG﹚

研究的另一部分亦指，咖啡小睡有助改善長期沒有足夠睡眠的人的效率。研究對象為24位在過去24小時內只睡了幾小時的年輕人，然後給予其中12位一些安慰劑﹙placebo﹚作舒緩及提神，但研究發現他們的工作表現水平仍處於基準水平之下；而另外12位則進行咖啡小睡，他們一整天的工作表現則與基準水平相約無幾。

如何進行咖啡小睡？

進行咖啡小睡其實很簡單，首先，飲咖啡（其實你亦可以選擇其他含咖啡因的飲品，如可樂或茶，但咖啡比這類飲品含更多咖啡因成份），但在喝時，要快速一口氣喝光，增取時間在咖啡因透過胃部進入血液循環前小睡。然而，快速地喝熱咖啡確實有點難度和痛苦，所以你可以選擇較易入口的凍咖啡或小杯的espresso﹙濃縮咖啡﹚。

一飲而盡，然後倒頭便睡。﹙GettyImages/VCG﹚

飲用完畢後，便可以立即睡覺，但就算睡不着都不用擔心，因為只要做到半睡眠狀態都已經有效。

最後，確保自己能在15至20分鐘之內醒過來，這樣就不會進入深層的睡眠狀態，而醒來時，咖啡因剛好到達你的腦袋，讓你又可以提起精神來工作。

﹙資料來源：Vox﹚

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