【三十而立】青年有憾勿回首　24至47歲是你的黃金年齡應這樣經營

1. 學會放手 這個年齡已經不允許你不成熟，當你無力把握命運中的某種愛，某種緣，某種現實，學會放手。給自己身心一個全新的開始，只要信心在，勇氣就在；努力在，成功就在。

2. 儲蓄友誼

真摯的友誼是人生最溫暖的一件外套。它是靠你的人品和性情打造的，在這個年齡一定要好好地珍惜它，用心去儲存。

3. 散播歡樂散播愛

一定要極盡自己所能及之事，讓那些比你苦、比你難的人感受到這世上的陽光和美麗。這樣的善良常常是播種，不意間就會開出最美麗的人性之花來。

真摯的友誼是人生最溫暖的一件外套。（Gettyimages／視覺中國）

▼▼你的「黃金年齡」應該要這樣好好地經營（按圖放大繼續閱讀）▼▼

+ 5 + 4 + 3

結語

好矯情咁講句：「世間的感情莫過於兩種：一種是相濡以沫，卻厭倦到終老；另一種是相忘於江湖，卻懷念到哭泣。」

離開一個地方，風景就不再屬於你；錯過一個人，那人便再與你無關。人生就是這樣，牽掛著、煩惱著、自由著、限制著；走出一段路程，回頭一望，卻也生動著、美麗著；有著你愛的人和愛你的人，有著你喜歡的事和需要你做的事，有著牽掛你的人和你牽掛著的人。人這一輩子是短暫的，所以要讓自己健康著、開心著、幸福著，偶爾還要醉著。幸福，就是找一個溫暖的人過一輩子。人生就應如此。

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】