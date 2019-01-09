【自我管理】降低期望值、擁抱不完美　學會日本人的Wabi-Sabi！

近年北歐的生活及工作哲學大受歡迎，例如Hygge（小確幸）、Lagom（不多不少）和Fika（咖啡休息時間）。其實，不少香港人視為「家鄉」的日本，亦有一套著名的生活哲學──侘寂（日語羅馬音：Wabi-Sabi），一種以接受不完美為核心的日式美學。

生活並不完美，重要的是你如何反應和處理。（VCG）

Wabi-Sabi源於傳統的日本茶道，以不完美為基本原則，是接受不完美、無常和充分利用生活的日本哲學。「Wabi」的定義為質樸簡約或低調優雅，專注於更少的心態，「Sabi」則是在不完美中獲得樂趣。

美國職業職業足球員當路雲（Landon Donovan）曾經說過，「當然生活並不完美，但重要的是你如何反應和處理。」明天、下個月或明年的計劃可能不像你預期的那樣展開，但制定計劃並繼續前進非常重要。

Wabi-Sabi的概念很廣泛，可以容易地應用於日常生活中。（GettyImages/VCG）

現今社會的人在財富、關係、成就等方面都追求完美，經常導致壓力、焦慮、抑鬱和倉促判斷。Wabi-Sabi鼓勵我們專注於隱藏在日常生活中的幸福，並接受事物呈現的方式而不是糾結它們「應該」如何。

《無為而活Wabi-Sabi Simple》作者理查德鮑威爾指，Wabi-Sabi承認三個簡單的現實，「沒有什麼是持續的、沒有什麼是完成的、沒有什麼是完美的。」

在禪宗哲學中，Wabi-Sabi有七個美學原則（按圖了解）：

1. Kanso 簡單（GettyImages/VCG）

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世事並沒永恆

現代生活比以往任何時候都更加重視Wabi-Sabi的永恆智慧，因為我們尋求超越唯物主義的意義和實現。Wabi-Sabi就像有意識選擇的極簡主義，這個概念源於傳統的日本茶道，常見的解釋是一個有關茶杯的例子，該茶杯由藝術家親手製作，由於經常使用導致出現裂痕。這些痕跡提醒觀察者，沒有任何東西是永久的，即使是固定的物體也會發生變化。

日本金色細木工藝術（Kintsugi）會將破碎的陶器塗滿了金色的塗漆，作為展示其年齡和破損的美麗而不是隱藏它。Wabi-Sabi將注意力集中在茶杯的裂縫上，作為呈現物件美態的一部分；它也是一種不同的視角和心態，《Simply Imperfect: Revisiting the Wabi-Sabi House》作者Robyn Griggs Lawrence解釋，這是真正接受在事物中找到的美。

世界無人完美，工作亦然，沒有一份工作能百分百符合個人要求，如何調節個人心態是一大重點。（VCG）

在生活中又可以如何擁抱Wabi-Sabi呢？Robyn指，將Wabi-Sabi帶入生活並不需要金錢、培訓或特殊技能，只需要一個安靜的心靈，以欣賞柔和的美麗，不怕顯示赤裸的心的勇氣，並願意接受現狀和自己。

對打工仔而言，不少人希望追求完美的工作，可是，即使是你喜歡的工作，也會滲雜了一些你不喜歡的瑣碎事情，沒有一份工作是100%符合理想。學懂調節個人期望，接受不完美的工作，才可以真正享受，否則你只會陷入不斷埋怨的心態中。

打工仔可學習應用Wabi-Sabi的心法，在面對挫折時，懂得接納自己和現實，不要被失敗打倒。（GettyImages/VCG）

此外，事業發展總是難免遇上挫折和失敗，有人會因此大受打擊，覺得自己能力不足、時不與我、沒有發揮機會等，可是，套用Wabi-Sabi的理念，這些不完美和不似預期的意外，其實都是你獨特的經驗，也是你可以從中學習，然後變得更強大的機會。

Wabi-sabi是一種珍貴的智慧，它重視寧靜、和諧、美麗和不完美，可以令人在物質主義世界增強韌力。它讓你輕輕地放鬆、慢下來，從繁忙的世界退後一步，在你所做的一切中找到樂趣和感激之情。

（資料參考：Ladders）

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