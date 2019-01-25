【人生目標】事業、旅行重要過結婚？　調查：70、80後想先立業…

人生不能只有打工，總要找人生目標支撐自己。置業、生兒育女、環遊世界都是現時打工仔的主流目標。對於80、90後而言，他們的人生目標可能在這三者之間徘徊不定，甚至後者高於前兩者，但有調查指，連70後都覺得成功的職場生涯及旅行體驗，比置業和生兒育女重要？

是次調查中，約四成三受訪者自認是工作狂，立業的重要性高於成家。（Getty/VCG）

退休看似是N年之後的事情，但人一旦進入社會，時間就會流逝得格外飛快，所以為了不留遺憾地退休，應該集中達成生命中最重要的成就。傳統的打工仔肯定會覺得結婚生子是最重要的人生成就，而多數70後也偏向傳統的人生步調。本地80後、90後則多數會在旅行環遊世界與上車，這兩項選擇之間徘徊不定吧？而最近有調查指，原來70後及80後，都重視成功的職業生涯及旅行經驗多於結婚生子。

滿佈工作狂？

英國旅行社Flash Pack最近針對年齡30至49歲的1000名受訪者進行調查，世代橫跨70後、80後，發現受訪者在人生目標上，都把個人成就置於成家立室之前。

雖然Work Life Balance是80、90後的目標（當中也包括部分70後），但總有一班渴望成功的工作狂，把工作排於其他人生目標之前。43%受訪者表示想在結婚生子之前，大力提升個人職業生涯。事實上，把找到夢想工作視為目標的受訪者人數，比以生育一下代當目標的多3倍。

在金錢花費方面，54%受訪者表示寧願把金錢花在特別經驗而非買樓上，44%人指自己想在結婚、有小朋友前盡量積累更多特別的體驗。此外，84%受訪者表示會為難得的旅行花費4, 000英鎊（約40876港元），卻有66%人在平均33,391英鎊（約34萬港元）的婚禮前要三思。

其實旅行與生兒育女並不矛盾，有子女一樣可以去旅行，這也是一種人生體驗。（Getty/VCG）

怕退休會不夠錢、不健康

除了現階段的人生目標之外，調查還收集了受訪者對退休的看法。八成人表示看到家人年老及行動不便的狀況，會令自己更想把握當下，及時行樂，甚至提早動用退休基金。

部分原因是他們害怕變老之後再也無法四處走動，88%受訪者表示有這個恐懼，55%則擔憂財政上無法支撐，另外53%則害怕日後不夠健康。

需留意一點，以上調查來自旅遊公司，受訪者多是其顧客，所以受訪者年齡層的心態與本地同世代的不一樣是正常的。但當中所反映的人生觀、人生目標排序，則非常符合本地80、90後的現狀，年輕人寧願把錢花在旅行，而非置業和生兒育女上，似乎是常態。樂觀來看，兩個人生目標並不起衝突，平衡好的話，還是可以達成兩者。

（資料來源：Ladders、Flash Pack）

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