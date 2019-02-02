【剪髮過新年】80後孖仔捱出頭　大圍開千呎Salon：15歲入行掃地

農曆新年將近，除了辦年貨外，個人儀容都很重要，新年前剪頭髮，精神拜年𢭃利市！80後的孖仔Oscar和Cal，分別於15及16歲入行當髮型師，至今已有16年經驗。至去年7月，兄弟二人決定自立門戶，首次在職場上合作，在大圍開設髮型屋CASO hair design，但見那裏環境寬敞兼寧靜，遠離該區髮型屋集中的大街，讓客人在繁華鬧市中，感受到一絲喘息悠閒的空間。

Cal﹙左﹚和Oscar﹙右﹚表示他們從小到大的關係都很好，即使合作創業都完全沒有擔心過吵架，Oscar指：「我們對上一次打架已經是中一的時候了。」他指兄弟彼此都很隨和，最多都是在一些小細節上有意見不同，但都很容易得到共識。﹙龔嘉盛攝﹚

據傳統習俗，農曆新年期間不宜剪髮，因為這有「剪掉發財」的意思，意頭不好，而慣常做法是在過年前先處理好自己的三千煩惱絲，否則就要過了年十五才可理髮。事實上，新年期間很多髮型屋都會休市，即使如常營業，收費都會貴很多。

哥哥Oscar笑說：「我們初十後才啟市呢！以往在髮型屋打工時，逢農曆新年前的兩星期都是整年最旺的時段，我們都不能放假。而現在創業，只有我、Cal和另一位髮型師駐場，就更加不能鬆懈了！」Oscar指新年前的生意會比平日多3至5成，因此舖頭會非常䌓忙。

Oscar與Cal的工作日常（按圖了解）：

兄弟皆為髮型師，那就可以幫對方剪頭髮了！Cal笑說：「沒錯！我們都是互剪的！」﹙龔嘉盛攝﹚

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一切由掃地開始

哥哥Oscar於15歲時由朋友介紹入行，而弟弟Cal則同樣於15歲讀完中學後便踏足社會工作。Cal說，他倆都不太喜歡讀書，「我做過搬運苦力，之後16歲才入行，那時我們在不同的髮型屋工作。其實當時我對當髮型師沒特別感興趣，只是因為學歷不高，所以選擇不多。」問及初入行的經歷，記者以為學徒都是由為客人洗頭為工作的起步點吧，但兩兄弟卻笑着說不：「是由掃地、執場、幫客人着袍開始做起，要待一段時間後才會學習洗頭。」Cal指洗頭都有很多學問，與平日自己洗頭完全不一樣，「我們幫客人洗頭時很怕會令客人不舒服，要控制水花、水力及水溫等，亦不能用指甲刮到他們，很大壓力。」

至當了3至4年洗頭學徒，他們才有機會學習剪頭髮的技巧，而在這漫長的過程中，他們是完全沒有機會觸碰剪刀。難道二人沒曾想過放棄？Cal坦言確是曾有這麼的念頭，「而且當學徒的人工很低，每個月得$2000，連電話壞了都沒有錢買個新的！」Oscar笑說：「當時他要問我借錢買了部最平的大陸機，還要被其他人笑。」然而，Oscar指因為兄弟二人都是同行，有時回家都會分享工作趣事及學到的技能，互相比較又互相支持，以此成為了堅持的動力。「每當學會了新的技術，如挑染的技巧，客人又滿意時，會很有成功感。我很開心看到自己做的作品得到別人的欣賞和肯定。」

兄弟為同行，說沒比較就怎有可能，但他們指互相扶持的情況會較多。﹙龔嘉盛攝﹚

雙生兄弟的趣事

Oscar指，其實一升上做髮型師後，已經很想開設自己的店舖，為日後退休年老時做好準備，「我和Cal之前都試過分別在工作的髮型屋中，但由於與其他股東有點意見不合，所以我們於去年便合作開店，不過這還是我們首次一起工作。」那兄弟工作會否有意見不合？Cal表示二人從小到大的關係都很好，就如朋友一樣，故完全沒有擔心過吵架，「即使有意見不同，都只是在一些小細節上，如舖中裝多少部冷氣、用多少盞燈、在店內放置沙包、滑板、行衡車等裝飾，全都都很快便獲得共識。」

Oscar和Cal指現時每月約做400至500位客人，雖現在還在回本期，但希望日後可以多請學徒﹙薪金由$10,000起﹚，及投資在多方面的生意上。

髮型屋環境（按圖了解）：

店中的小細節，都帶有二人的心思。﹙龔嘉盛攝﹚

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今季男女大熱髮型

其實身為髮型師，怎樣知道每一季的大熱髮型之選？Oscar和Cal表示，因為他們有與不同頭髮用品品牌有合作，所以他們會參加那些單位定期舉辦的工作坊，「我們會定期進修，了解市場走向及時興髮型，例如Shiseido有教過剪日本風格的Bob頭，韓國ATS品牌教過我們電髮和染髮的技巧。」二人表示，其實每種髮型都離不開基本的結構，Oscar說：「例如正方、三角、圓形和one length，再由不同層次演變不同髮形，熟能生巧，現在我們一看照片就能解構出髮型的剪法。」

那麼今季男女流行什麼髮型呢？Oscar說：「男士方面，會流行分界、前陰輕身一點及side back的髮型，另外，電少少鬆度會更好看；女士方面，今季中長髮、long bob及曲bob髮型都會是大勢。」他亦指，他們的客人年齡層由3歲至80歲都有，並以熟客為主，當中亦以女士為多。Cal表示：「現時比較少客人選擇日系髮型了，多數偏愛韓系，用微曲的髮絲及薄身的劉海來修飾臉形；男士則多人選擇歐式髮型，即barber shop那類。」

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