【月光族】月入10萬都「長期糧尾」？儲蓄多寡心態影響大過收入

一般來講大家對高收入MNC企業較感興趣。這不難理解,大家看job reviews看得津津樂道不就是想知道別人為什麼可以賺多過自己數倍的人工嗎? 暗地裡默默地羨慕別人的高薪,不過…… 賺得多,未必個個都守到財。每日咁辛苦工作都係希望有一日可以達到財務自由,不用工作至死。書局其實賣好多教致富的書,但都係一些理論上的教授,反而心態呢步會skip咗。講真,心態上你要接受理財這件事,然後付諸實行,理論先會work。這篇文章和大家分享下9個終身受用的「理財心態論」。這些方法/觀念其實一直出現在生活中,點解要拿出來講?因為好多人不是真正地了解。

賺好多的人多數係「月光族」

大家想像一個月薪10萬的人,他理應已經可以過上十分舒適的生活。例如個個月去次短途旅行,著靚衫,食好西也不成問題。呢個諗法首先基於這筆收入是在毫無負擔情況下的使費,假設你本身要養車,每月要供樓、還貸款等龐大支出,約朋友又可能要求食HKD1000+per head的晚餐先滿足、衫、褲、鞋講求布料同來源地。咁10萬僅僅是個開始。是的,過著這種生活的中環人為數不少,佢地賺得多,使得仲多!現實係外人見到只是光鮮亮麗的外表,這些人多數是月光族,即月月都無錢剩,可能仲要負數。

心態一: 「重點不是賺幾多,剩幾多先係重點!」

判斷一個人賺得多不多,不能只看這個人的月薪或者年薪,除非你能夠將賺到的錢儲到下來,或者利用這些金錢在一些對未來有幫助的地方,否則你賺幾多都不是重點。錢沒有做到為你的人生加分,你也只是拼命為錢工作而已。所以不用羨慕那些過分大使的人,每個月無法將收入儲落來的人。Ideal的情況是,自己能夠控制在基本生活下,儲到最多的收入,盡可能不要擴大自己的消費需求,未來的生活的質量是有一定保障的。現在的社交平台已經形成變態式鼓勵消費,一些出名到寂寂無名的youtubers和IGers ,都要靠瘋狂消費,裝飾自己去討好觀眾,因為這是他們獲得收入的渠道之一。而小編提醒讀者學會理性消費,這也是積極理財的第一步。

心態二: 「收入較高的人,有閱讀習慣的比例也比較高」

睇書可以累積財富

財富管理專家Thomas Corley統計過佢服務過的有錢客戶,發現高收入客戶中有80%都有閱讀的習慣。Warren Buffett 事業夥伴 Charlie Munger 也講過:他遇到來自各行各業的聰明人,都有閱讀的習慣。

雖然閱讀不能保證發達 ,但閱讀可以擴闊思維,增加知識與職場解決問題的能力。提高你的competitive edge,收入的能力自然會也會提高。

心態三: 「避免投入過多錢在快速消耗品上」

放棄買車想法吧

一架全新的車,落地一刻已經貶值10%,開的頭三年約貶值50%。無論你選擇 1. 全數付清或者 2. 首期加貸款,在你手上的資產總值已經下跌 10 – 100萬。所以說,如果能夠放棄或者延遲買車的想法,利用這筆買車的錢以定期方式投資落一些擁有5%-7%回報的債券基金(PS. 投資涉及風險,價格可升可跌)10年後你的資產,可能已經是一架車的錢(甚至更多),中間的差價比你將錢投入在貶值投資範圍更適當(注:投資古董車輛不是這裡的討論範圍)。

如果能夠繼續利用這筆收益繼續投資,後期仲可能產生更大的落差。但如果你選擇了買車,這些事情決沒有發生的可能。係香港,買車除咗車本身的價格外,還要計上每月的車位費用,清潔費用;係香港呢個「寸土寸金」的地方,每月的車位最少也要幾千蚊,這些都是真金白銀的付出而沒有收益可言的支出呀。

心態四: 「衡量自己的購買力,而不是分期付款的能力」

免息分期,不代表沒有利息

這些常見在一些高單價的商品,免息分期對於一些手頭不能提供大額支出的消費者是很吸引的。假設一部HKD5000 Dyson風扇,對於月薪只有HKD15000的打工仔,一次性付出人工的1/3去購買真的要考慮好清楚( or not?) 先決定買唔買。但免息分期驅使下,相比一次性支出5000元,現只需要在12-24月內每月支出數百元完成購買便可以,這真的是很吸引的購買方法,然後導致供了一堆產品。殘酷的現實是這種商品將分期付款的利息已經計算在商品的價格裡了,便宜其實仲貴。

心態五: 「不要讓生活品質提升的速度超過你的加薪幅度」

加薪不等於變有錢

如果加薪後,每月消費變多,實際上也只是越活越窮。你回想下你是不是在過去幾年,雖然有加薪,但每年支出卻越來越多?現實就是這樣,只是很多人都不願意面對。

假設你每月的預算是3000元,那麼只要在不超過3000元內的消費,你都可以盡情地消費。一旦超出預算,就放棄購買吧!如果每月剩多了預算,也就就當是多儲點錢,這錢又唔會唔見咗!沒有預算地消費,每月你只會收到一張又一張超支的銀行帳單要付清,你就成了為錢而工作到死的奴隸而已。

心態六: 「預算不是控制你使錢的方式,而是讓你更有效率地消費」

學會做預算

這是個很好控制支出的方法,在每月設立預算給自己自由花費,一來可以幫助你儲錢和買到自己真正喜歡的東西,二來節省不必要的使費。

假設你每月的預算是3000元,那麼只要在不超過3000元內的消費,你都可以盡情地消費。一旦超出預算,就放棄購買吧!如果每月剩多了預算,也就就當是多儲點錢,這錢又唔會唔見咗!沒有預算地消費,每月你只會收到一張又一張超支的銀行帳單要付清,你就成了為錢而工作到死的奴隸而已。

心態七: 「訂立應急基金,每月從收入中至少拿10%的錢去投資,這筆錢在非必要、非緊急的情況下都不移動,直到你財務自由時,或作為之後的退休金。」

將收入的10%撥作應急基金

坊間對這個名稱有不同叫法,有些人也會叫作「財務自由基金」,意思都是一樣的,就是你可以在需要時能運用的一筆錢。Warren Buffett 名言之一:「如果你沒辦法在睡覺時也能賺錢,你將一直工作到死」(If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die) 這句名言和應急基金有很大關係,因為不趁早開始儲立應急基金or財務自由基金,你就一直需要工作到你死;因為你沒有錢,你需要錢去維持生活水平。

如果你能力夠,每月能夠儲超過10%更好,因為儲得越多,你以後的生活就會更有保障,也更快達到財務自由。

心態八: 「投資不在於你的回報率多少或者投資多少錢,而是早開始和遲開始的分別!」

提早5年開始儲錢,10年後財富累積可以相差2倍

如果你知道儲蓄的重要,那麼越早(逼)自己開始這事越好。假設你25歲開始學習投資,每月投資數千元不等落一些回報率5%的債券基金裡,理論上10年後這筆錢就多了數十萬元。而遲5年開始,累積的金額就少了數十萬。

心態九: 「學習理財,開始儲蓄,是讓自己在未來過上自己想要的生活,不是別人的生活。」

富有和貧窮的真相

一個人會覺得自己窮,多是因為他將自己和身邊同級的人作比較。比較下,覺得自己賺得少,咪窮囉。資產100萬的人和資產1000萬的人相比,資產100萬也會覺得自己係窮。想要變有錢,除咗要理財,自我感觀上也懂得滿足。如果你一直和別人比較,你也不過陷入一個盲目追逐金錢的循環。

SJ結語 以上的觀念其實我們都知,但知都要做先得。與其成日呻窮,不如了解一下錢都使在哪裡? 希望大家早日財務自由 共勉之

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工,工時,晉升前景,以及入行攻略,歡迎匿名提供收入資料。】