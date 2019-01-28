想進修但冇方向？世界經濟論壇列出「2022年十大人才必備技能」

許多人在過完年，領完bonus後就興起轉工的念頭，但是想到轉職就有許多事情要擔心：想要換跑道但沒有相關經驗、不知道哪個產業有前景、想要進修但不知道該選什麼領域⋯⋯考慮到了最後，還是決定領完bonus乖乖上班。 其實不必擔心轉工沒有方向，世界經濟論壇在2018年刊出了一份 2022年的人才必備 10 大技能，一起來看看你是否符合吧！ 文：女人迷編輯 JT

世界經濟論壇列出 2022 年產業需求增加的 10 項技能（女人迷提供）

世界經濟論壇在2018年登出了一份 2022 年的人才技能趨勢，當中包含新興的人才技能趨勢，以及市場需求逐漸減少的人才技能，由於機器人的發展進步，人力工作將逐步改由機器運作。

報告裡提到，2022 年人類與機器的工時比例將由 71:29 轉變為 58:42，勞動分工的轉變將取代 7500 萬個工作職位，同時會出現約 1. 33 億個新的工作職位，而需求逐漸成長的工作角色包括數據分析、軟體與程式開發、電商、社群媒體專員等立基於科技運用的工作。除此之外，注重人格特質的工作需求也會提升：組織發展專家、創新經理、客服、銷售與市場專業、人群與文化⋯⋯等。

而根據此項趨勢，世界經濟論壇列出 2022 年產業需求增加的 10 項技能，正準備轉工的你有進修的方向了！

▼▼▼2022 人才必備 10 大技能分析如下（按圖放大）▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

到 2022 年，市場需求會逐漸削減的技能則有「監控與監測」、「機械安裝與維護」、「財務與物資管理」、「時間管理與協調」⋯⋯

看到這 20 項技能的消長，你不需要擔心自己是不是未來會就此被淘汰，像是批判性思考、邏輯思維、情緒管理都可以透過日常來訓練！這次為你整理了培養 10 項技能的文章，現在開始為 2022 的自己做準備吧！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：轉職、進修、職場突破！世界經濟論壇列出 2022 年人才必備十大技能】