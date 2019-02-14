【情侶攝影】90後創業　主打風格自然、收費相宜：歡迎挑剔嘅客人

情人節裏，不少打工仔都是待在下班時才跟愛侶相見，但對以情侶檔創辦攝影公司With Moment的Ray和Phoebe來說，每天日夕相見十分平常。創業兩年，二人至今仍抱着正面樂觀的心態面對工作，並不介意客人會有所挑剔，唯獨是遇上不尊重創意的客人，就最教他們頭痛……

90後情侶檔Ray和Phoebe偶然地發現攝影市場的商機，於是便推出收費大眾化、拍攝風格清新的攝影服務。他們指初時只抱一試無妨的心態創業，所以一切是從完全零計劃、零預算開始。（鄭子峰攝）

不少人喜歡找來專業攝影師拍攝生活日常，好記錄一些美好時光。同屬90後的Ray和Phoebe拍拖之初，也想過拍攝這些紀念照片，但發現間的情侶攝影套餐動輒也要二千元或以上，而風格又過於刻意及華麗，「我們想拍些輕鬆、自然、清新風格的照片，於是就想：不如自己動手吧！然後發現照片的效果不錯，於是便嘗試創業，為情侶拍攝照片。

要在市場突圍而出，二人除以比坊間對手相宜的收費作招徠外，也會盡量把拍攝時間控制在一個半小時內完成，不如一些行家要拍攝兩、三小時般的久。另外，他們的攝影風格也能迎合年輕人的口味，「以往拍攝這些相片，風格會較華麗，也講究鋪排，但現在的年輕人喜歡隨意率性、生活化，我們正好也想拍些毋須人家刻意擺姿勢的相片」。

Ray所拍攝的作品（按圖了解）：

With Moment攝影作品。（With Moment Instagram）

+ 4 + 3 + 2

最怕客人要求「照跟」

香港客人出名不容易取悅，但Ray就表示完全不介意客人有所挑剔及有完美主義，反而認為他們愈有要求愈好：「這也是一種交流，有時反而由他們提醒，我們才能留意到細節出了錯。」相比之下，不尊重原創性的客人才更令他們頭痛。這對小情侶回憶：「曾有些客人要求我們跟着一些人家的相片拍攝，令我感到奇怪與矛盾，因為這等於要我們複製別人的作品，那為什麼不找人家的攝影師拍攝呢？難道我們是代替品嗎？每位攝影師的觸覺都不同，他們這樣做，既不尊重我們也不尊重原創者。」

Ray與Phoebe崇尚隨意率性的攝影風格：「我們想客人不用刻意擺出姿勢供我們拍攝，他們只要放鬆，做自己就可以。男生在拍攝時通常較緊張，身體很僵硬，但一跟他們談起打機、睇波、模型、運動，他們都會放鬆下來。」（鄭子峰攝）

然而，凡事有好有壞，他們在創業的兩年時間內，也曾碰上過美好的經驗，例如曾助一位男客人籌備驚喜求婚。「雖然那時是女方先找我們，但男方及後卻私底下請求我們幫忙拍攝當日的求婚過程。這是我們第一次遇到這種情況，我倆感到非常驚喜，亦盡力配合。至在拍攝途中時，那位男友借去洗手間為名，實際上是一早安排朋友在外接應，幫手換衣服及準備花束，而我倆就裝作若無其事地和他的女朋友閒聊，結果當男友返回來求婚的一刻，他們的朋友開着Facebook Live地做直播時，那女生也還未反應過來呢！其實男友早前曾向她暗示過『拍攝那天要打扮得漂亮一點』，但她完全沒察覺。」

Ray對此有感而發：「男仔總被指沒心思，其實不是，由這些例子都見到不少男生都有溫柔、浪漫、細心的一面。」（鄭子峰攝）

回首兩年變化

Ray、Phoebe兩人才20出頭，如此年輕，創業兩年就做到平均月入4萬元，也稱得上有點小成功。但Ray卻堅稱當初並非以做生意的心態起家：「那時我們只當興趣試一試，沒有預算計劃，將來是賺錢、成功還是失敗，完全沒想過。」不過隨事業開始有點成績，也為維持生活開支，心態現在也有一點轉變。「現在怎樣也要想一想」，Ray哈哈笑道，「多得朋友、客人的欣賞支持，很感恩，很開心。其實這些支持和鼓勵比收入重要得多，那種窩心的溫暖，真的會感受得到。」

不同攝影師的收費都有不同，不過Ray指坊間一般的收費約為二、三千元，但他們的收入可低至每次拍攝只收$520，拍片也在數千元以下。（鄭子峰攝）

兩年過去，With Moment的客戶群和發展方向有很大轉變，例如客人由起初以18至21歲的學生為主，至現在則多了準備結婚和已結婚的情侶惠顧，因此他倆也推出不同的服務計劃以迎合客人要求。他們說：「公司運作上多了人手，我們也學跟朋友交代一聲，令工作不再僅限於由我倆處理。我現在亦嘗試製作影片，令公司的服務方向可更多元化。」

現時With Moment平均每月收入四至六萬，扣除每月包括人工、車費、器材、化妝等約二萬元的開支後仍有一定收入。他倆指，公司當然可以藉擴大服務規模來增加收入，但唯一堅持是不可影響到照片的質素，「我們想保留創新、完善的空間，也要給予自己新鮮感，所以盡力在質素及流量之間取得平衡吧！」

現時With Moment平均每月收入四至六萬，Ray認為，對於一個完全沒計劃過的項目而言已經超額。扣除每月包括人工費、車費、器材、化妝等在內的二萬開支，他們坦言可以擴大規模以增加收入，卻不想chur到成品質素。「我們想所有人都有創新、完善的空間，也要給予自己新鮮感。盡力在質素及流量之間取得平衡吧。」

情侶攝影和一般情侶selfie有甚麼不同？Ray認為：「同一年事在不同環境下拍出來會顯示出不同的交流。我們期望幫客人留住拍照那一刻的溫度。」（鄭子峰攝）

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