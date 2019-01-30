【職場技巧】上班時聽歌會分心？　專家：視乎你的工作有多悶…

無論你有幾愛你份工，都難免有些時間是毫無動力工作，這時候，聽聽歌吧！人所皆知，音樂影響人的情緒。事實上，音樂心理學家Anneli Haake的研究發現，61%人認為聽歌能夠提升生產力，同時改善他們的心情。但是，你又知不知道自己該在什麼時候聽什麼音樂呢？

聽音樂會否妨礙工作？

我們都試過，明明打算聽歌讓自己更專心工作，結果腦袋跟住音樂走，根本不能專注面前的proposal。Haake發現，做一些不需要太多創意、內容重複沉悶的工作時，音樂能夠提升你的效率。但如果你的工作需要你高度集中，例如構思新企劃、分析數據等，就應該避免過激、有歌詞的音樂。如果你是內向者，你比外向型的人更容易分心，可以的話這時候還是避免聽歌啦！真的希望聽歌，你可以選擇純音樂。

做一些不需要太多創意、內容重複沉悶的工作時，音樂能夠提升你的效率。（Gettyimages／視覺中國）

對的時候，對的歌

論到聽歌，「對的時候，對的歌」也十分重要。Mindlab International的研究發現：

▼▼點擊圖片看清三項有關音樂與工作的發現：

輕快音樂鼓勵teamwork

美國康乃爾大學研究發現，團隊有幾合作、員工有幾希望貢獻，受音樂影響。研究將參與者分為三人一組，每人分發10個金幣。實驗過程中，研究員會給予參與者20次機會，讓他們選擇貢獻自己的金幣到團隊基金，或是留為己用。每次選擇完，參與者都可以平均分攤團隊基金。如果三個人都選擇貢獻自己的金幣，研究員更會將眾人的貢獻乘以1.5，也就是說，如果三個參與者都選擇貢獻自己所有金幣，每人結果會獲得15個金幣。

結果發現，當研究員播放輕快、為人熟悉的音樂，例如Van Morrison的《Brown Eyed Girl》、the Beatles的《Yellow Submarine》、Katrina and the Waves的《Walking on Sunshin》，參與者傾向樂意貢獻自己的金幣，來提高自己組別所有的價值。 若研究員重金屬音樂（heavy metal），或是不播放任何音樂，參與者則傾向保留金幣。研究更發現，在輕快音樂陪伴下，參與者願意貢獻自己金幣的機會率，比在難聽音樂的環境下，高出三分之一！

聆聽節奏明快的歌曲有助團隊裡的各人合作得更好。（Gettyimages／視覺中國）

有利開會：輕快音樂鼓勵員工貢獻

研究報告主筆Kniffin分享說，聆聽節奏明快的歌曲有助團隊裡的各人合作得更好。他還分享說，不少公司花大筆費用去team-building活動，但其實在會議中播放輕快的音樂，也可以促進員工合作，而且是個經濟實惠的方法。

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