【職場技巧】上班時聽歌會分心？　專家：視乎你的工作有多悶…

無論你有幾愛你份工,都難免有些時間是毫無動力工作,這時候,聽聽歌吧!人所皆知,音樂影響人的情緒。事實上,音樂心理學家Anneli Haake的研究發現,61%人認為聽歌能夠提升生產力,同時改善他們的心情。但是,你又知不知道自己該在什麼時候聽什麼音樂呢?

聽音樂會否妨礙工作?

我們都試過,明明打算聽歌讓自己更專心工作,結果腦袋跟住音樂走,根本不能專注面前的proposal。Haake發現,做一些不需要太多創意、內容重複沉悶的工作時,音樂能夠提升你的效率。但如果你的工作需要你高度集中,例如構思新企劃、分析數據等,就應該避免過激、有歌詞的音樂。如果你是內向者,你比外向型的人更容易分心,可以的話這時候還是避免聽歌啦!真的希望聽歌,你可以選擇純音樂。

做一些不需要太多創意、內容重複沉悶的工作時,音樂能夠提升你的效率。(Gettyimages/視覺中國)

對的時候,對的歌

論到聽歌,「對的時候,對的歌」也十分重要。Mindlab International的研究發現:

▼▼點擊圖片看清三項有關音樂與工作的發現:

輕快音樂鼓勵teamwork

美國康乃爾大學研究發現,團隊有幾合作、員工有幾希望貢獻,受音樂影響。研究將參與者分為三人一組,每人分發10個金幣。實驗過程中,研究員會給予參與者20次機會,讓他們選擇貢獻自己的金幣到團隊基金,或是留為己用。每次選擇完,參與者都可以平均分攤團隊基金。如果三個人都選擇貢獻自己的金幣,研究員更會將眾人的貢獻乘以1.5,也就是說,如果三個參與者都選擇貢獻自己所有金幣,每人結果會獲得15個金幣。

結果發現,當研究員播放輕快、為人熟悉的音樂,例如Van Morrison的《Brown Eyed Girl》、the Beatles的《Yellow Submarine》、Katrina and the Waves的《Walking on Sunshin》,參與者傾向樂意貢獻自己的金幣,來提高自己組別所有的價值。 若研究員重金屬音樂(heavy metal),或是不播放任何音樂,參與者則傾向保留金幣。研究更發現,在輕快音樂陪伴下,參與者願意貢獻自己金幣的機會率,比在難聽音樂的環境下,高出三分之一!

聆聽節奏明快的歌曲有助團隊裡的各人合作得更好。(Gettyimages/視覺中國)

有利開會:輕快音樂鼓勵員工貢獻

研究報告主筆Kniffin分享說,聆聽節奏明快的歌曲有助團隊裡的各人合作得更好。他還分享說,不少公司花大筆費用去team-building活動,但其實在會議中播放輕快的音樂,也可以促進員工合作,而且是個經濟實惠的方法。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】