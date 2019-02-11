【職場技巧】死線優先、預鬆時間　Timeboxing按主次安排日程

說到時間管理、安排日程，大多數人都由簡單、容易入手的to do list入門。但用不好，容易墮入「寫還寫，做還做」、忽略主次、忽略時間考慮等壞處。相比之下，Timeboxing（時間箱）結合to do list和日曆，重視事情的優先次序，所需時間，也是另類的值得學習的時間管理方法。

說到時間管理、安排日程，大多數人都由to do list入門，因為它相對簡單、容易入手。但用不好，容易墮入「寫還寫，做還做」、忽略主次、忽略時間考慮等壞處。（Getty/VCG）

很多人都習慣使用To Do List安排工作，但如何運用其實是博大精深的學問，用不好反而墮入其壞處，包括又冗又長、主次不分、低估所需時間、永遠做不完、傾向先解決容易事情等等。

相比之下，Timeboxing，又稱時間箱，可解決以上問題，值得一試。Timeboxing是一套以日曆為基礎的時間管理方法，把行程分成以半小時或一小時的單位，安排每個時段要做的事情，以此監督進度。

Timeboxing把to do list和行事曆結合，把大型任務拆分為不同細項，預計所需時間，靈活安排時間。圖為示例圖。（網上圖片）

具體方法

Timeboxing如何運作呢？首先，你要評估下週要完成的事情：開會、工作、聯絡客人等等，有多少事情必須在時限內完成？其次，你要排出優先次序。設有完成時限的任務放在最優先，目標導向的排第二，再把這些任務安排在固定出現的工作之間。

再者，預計每項任務的所需時間。一般而言，人們都會過於樂觀，低估自己做事的時間，所以保守起見，無需抓得太緊。最後，把Timebox放入日曆中。在每個時間段安排需要完成的工作，例如「上午九至十時：撰寫客戶報告」，並紀錄每項任務的實際所花時間。之後，回顧自己如期做完、做不完哪些工作，反思當初的預計時間是否足夠，由此調整下次Timebox。

好處

Time Boxing有以下好處（點按大圖）：

一‧它容易配合個人工作流程：如果你知道公司影片要星期二出街，而你又需要72小時來剪接，你很容易就找到哪個日曆位來放Timebox。（Getty/VCG）

（資料來源：Harvard Business Review、Ladders、經理人月刊）

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