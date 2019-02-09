【職場熱話】開工利市$2,000　懷疑老闆派錯　網民：扮唔舒服早退

初四啟市，開工大吉，打工仔都向公司、老闆𢭃利市了吧。不過，若不小心收到老闆派錯的大額利市，各位打工仔又會否退還呢？有人就在網上討論區詢問廣大網友的意見，引起熱烈的回應。

老闆派了大封利市給你，是獎勵還是測試？（Getty/VCG）

日前有網民於網上討論區連登發言指，過去數年老闆都只派20元利市，但今年卻無故地派了一封二千元的利市給他。事主發現全公司只有自己收到，就肯定老闆派錯了因此遂猶豫，假如老闆出聲詢問時，應否退還給他？

事主還提到，收到一刻過於驚嚇，便問旁邊同事一句，於是該同事就叫事主請一眾同事吃下午茶，其餘「有剩就落袋」。結果，事主在午餐時收到老闆電話，老闆問「拆左（咗）未」，事主回答有，老闆就說回去他會換一封利市給事主。

事主又解釋，一早說知道無法隱瞞過去，因為收到利市的不超過10人，怎樣也會被發現，關鍵在於老闆會否出聲詢問，詢問之後他自己會否退還。他自認「無膽、廢」，所以還是退回了。

事主留言分享經歷（按圖了解）：

網友就老闆派錯利市一事詢問廣大網民意見：老闆出聲嗎？出到聲還不還？（連登討論區截圖）

「不勞而獲」、錢從天而降是每位打工仔的夢想，這個情況引來網友的熱烈回應。 首先，所有人都一致批評事主傻仔，根本不應該說給同事聽。

其次，一眾網民都叫事主「唔出聲扮唔知」、裝身體抱恙快快早退，又幽默地一起幫忙想藉口，如「收完放床底下，不會看裏面多少錢」。相反，也有人勸事主「誠實是美德」、「不屬於自己的不應該拿，別人犯錯亦不應該取人著數」，對此有反駁聲音指退還不會有好處，錢照收好過。此外，有人提醒事主老闆或許在測試他。

網友回應（按圖了解）：

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 9 + 8 + 7

其實，假設情況真的如事主所言，老闆一定查得出誰拿到利市的話，那麼事主本身的問題根本不會成立。老闆開口問到，答案是一定要退還。特別老闆已經知道事主已經拆了利市，事主拒絕歸還的話，無疑只會留下貪心的負面印象，因小失大，失去老闆的信任，長久下去亦不能在公司獲得重用，影響或許如網友們所言，紛紛中變成代通知金。

相反，如果事主在老闆未開口前已經退還二千元利是，就可留下誠實的好印象。事主傻就傻在經驗太淺，不小心起把事情跟同事分享，才引來一點哄動吧！這種橫財，要是要貪，也應低調一點吧！

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