【霸氣辭職】離職信竟是慰問卡？　搞鬼員工：對你的損失感遺憾…

當着老闆面前拍枱炒他魷魚?也許大家早已幻想過無限次帥氣地辭職,但在現實中的你敢做嗎?近日社交平台Twitter廣傳一張照片,相內似是一張安慰喪失摯親的慰問卡,但現實上,這原來是一封辭職信……

辭職可以用「好來好去」的方法處理,但有打工仔卻竟以搞鬼的方式跟上司說再見,引來網民熱烈分享。(GettyImages/視覺中國)

這張目前在Twitter已獲約40,000轉發的照片,其實是由一位今年只得二十二歲,在英格蘭謝菲爾德的電訊中心工作的Sam Baines所拍攝的。人家在辭職時,通常會以一封信白紙黑字地交代離職決定,但Sam在辭職時卻竟向上司送上一張心意卡,卡的封面印着:「So very sorry for you loss﹙對你的損失感遺憾﹚」,希望上司不要為痛失一個人才而痛心。

而在內文中,他除親手寫上自己的離職日期,卡中還有一句印有字句「Thinking of you at this difficult time。﹙在這困難的時候想着你﹚」。將正經的辭職信變成一封慰問卡,不少人都覺得Sam此舉霸氣得來又幽默。

上司愛開玩笑

Sam的同事看到他的心意卡竟然如此充滿創意及勇氣,就將它拍下並上載至社交平台中,至今已獲210,000人表示「喜歡」。Sam向媒體《ladbible》表示,其實自己在這公司已工作了一年,由於他將於今年9月會返回大學進修,所以才決定辭工。

one of our team members handed in their notice like this 😂😂😂 pic.twitter.com/tqc9Hn6ODE — h. (@bitchitshan) June 27, 2019

他表示是次如此搞鬼,全因同事與上司平時都是很喜歡開玩笑的人,工作氣氛非常融洽,因此他想在離職前盡最後一次努力,與大家再開一次玩笑,也好讓同事在沒有他的工作日子會感到沉悶及懷念。他於訪問中亦表示,知道上司為人風趣,所以完全不擔心他會因此玩笑而惱羞成怒。

結果一如他所預料,同事與上司都很受落,而且即使他們將要失去Sam,但大家都能以正面的心情面對。

專業辭職信要點寫?

當然,不是所有上司都如Sam老闆般開明與有幽默感,再是霸氣或搞鬼地辭職,最好及後都補回一封正式的辭職信。那麼寫一封專業的辭職信需要有什麼注意事項?簡短精要當然最好,另外,也可開段抒發少許感謝的說話,不過詳盡的感言,還是留在當面或是離職前的farewell email中說也不遲。

辭職信內容可分為五個段落,每段都含一個重點信息:﹙按圖了解﹚

1.【第一段:表明自己的身份及最後上班日期】辭職信的起始便要標明你所屬的公司、部門和職位。若你在小公司工作,你的老闆當然清楚你是誰,但在大公司工作,員工眾多,你一開始標明部門、職位和姓名,可以方便上司及人事部快速查檢與你相關的資訊。這一段更是提及最後上班日期,這是上司最關注的重要資訊。﹙Gettyimages/VCG﹚

﹙資料來源:Ladbible、hubspot﹚

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O