【職場心理】調查：35%打工仔認為工作消磨靈魂　但又不願辭職...

打工仔一天最少花九小時工作，佔每日時間超過三分之一，因此，做一些自己喜歡又有滿足感的工作非常重要。不過，環顧身邊人，真正享受現時工作的人往往佔少數。近日，外國有一項調查發現，有35%的受訪者認為自己的工作「毀滅靈魂」。

不少打工仔對自己的工作感到厭惡，但又沒有勇氣辭職轉工。﹙GettyImages/VCG﹚

英國開放研究學院（Open Study College）委託市場調查公司OnePoll進行了一項有關工作感受的調查，一共訪問了2000名英國人，35%的受訪者稱他們的工作「毀滅靈魂」（soul-destroying），30％的人認為它「非常無聊」（utterly dull）。每十個受訪者中，有六人表示沒有計劃晉升。

求職網站Ladders引述開放研究學院行政總裁Samantha Rutter表示，調查結果令人非常擔憂，「我們在工作上花費了大量的時間，因此做自己喜歡的事情並獲得滿足感非常重要。」

如果你討厭自己的工作，不但浪費時間，更影響心情。（資料圖片）

如果工作只帶來了疲憊，那麼為什麼受訪者不尋找新工作呢？結果顯示，雖然有三分之一的受訪者將他們目前的工作描述為「死胡同」，但同時承認並不介意，因為他們至少可預計之後會發生什麼事。四分之一的人認為他們沒有資格從事更充實的工作，而五分之一的人表示他們懶得做出改變。

這些消極情緒亦會影響受訪者的個人生活，超過一半（56％）的人認為，如果你從事一份無聊的工作，那麼你在日常生活中也會感到無聊。據估計，一般英國打工仔在下午12:47已經開始靈魂出竅。

如果你不想轉工，不妨在現時的工作中找一些新挑戰，或許可以重燃工作熱情。（GettyImages/VCG）

如果你不想轉換新工作，但又希望改善對現時工作的負面感覺，Samantha Rutter表示，「透過學習一些新知識，或是進行額外的培訓，提升工作效能，會令工作感覺不那麼繁瑣。」

（資料來源：Ladders）

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