【職場心理】踩屎、生病未算最差？　調查列50種破壞心情原因

一些似是微不足道的事情，其實可打擾心情一整天，如車廂太迫被人推撞、剛過了11點買不了早餐、電話沒差電等，要是這些不如意的事情接二連三地發生，更是教人不快！ 早前有一項來自英國的調查，列出了50大最響打工仔心情的事情，且看你有沒有遇到過當中的一些事項？

唔見銀包，後續報失都持維心情差。﹙GettyImages/VCG﹚

今天的心情好嗎？不太好？發生了甚麼事呢？英國調查訪問了2000名成年人，以了解甚麼事情最影響他們當天的心情，其中迷路佔第23位、走車佔第16位、不見銀包佔第9位及踩屎佔第2位。

調查亦指，雖然只有不足一半的受訪者表示，會因這些事情而令一整天的心情都受到影響，但大部份被訪者平均要花1小時52分鐘來平伏這些不好的心情，這也實在浪費了不少時間。

以下將由第50項不快事情開始數起，且看你曾受到哪幾項的困擾吧！

﹙厭惡程度：第50位最低，第1位最厭惡﹚

50.冬天灰濛濛一片 49.正在節食，感到肚餓 48.找不到眼鏡 47.找不到電視遙控 46.多士燶了 45.看Facebook的同時，覺得這個行為毫無意義 44.手套不見了 43.想沖一杯奶茶，泡好茶後卻發現沒有奶 42.喜歡的球隊輸波了 41.發現讓牙膏弄髒了衣服，但你趕時間出門 40.駕車時，乘客﹙朋友﹚對你指指點點 39.知道還有好幾個月才放大假 38.打算追一套劇，但其他人不停向你劇透 37.雨傘吹反了 36.加班 35.網購了一些衣服，送來時卻不合身 34.今天才出糧，但你的現金已所剩無幾 33.結冰的路面 32.上了車，發現要清理結冰的擋風玻璃窗 31.沒帶外置電

第38位.打算追一套劇，但其他人不停向你劇透。大家都說《安眠書店》很好看，求大家別劇透。﹙網上圖片﹚

30.電話沒有訊號 29.今天的皮膚狀態很差 28.今天的頭髮狀態很差 27.電話快沒電 26.頭髮剪得不好 25.走路上班時，突然下雨 24.忘了校鬧鐘，睡過頭 23.迷路 22.大家討論脫歐 21.大家對自己的外表有負面的批評 20.弄髒了新衣服 19.冬天裏天陰陰，整天看不到太陽 18.朝早起身，但外面還是黑漆漆一片 17.約會，對方遲到 16.等待的公共交通工具遲遲還沒來

1至15位又有甚麼？按圖了解：

15.【冬天的日常】﹙GettyImages/VCG﹚

+ 10 + 9 + 8

﹙資料來源：Ladbible﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O