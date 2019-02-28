【逆向思維】同事奄尖、冇責任感？　試用另一角度評價豬隊友！

每個人都有權選擇朋友，但在職場上卻沒有權選擇隊友。遇着一些性格不合的隊友，難免會令自己「谷住啖氣」。 正所謂「要贏人首先要贏自己」，而要贏的，就是心態。今天半宅職薯便向大家介紹一個叫做「換框法」的技巧，幫助自己即使面對「睇唔順眼」的同事也能「順番條氣」。

同事質素如何，不由自己話事，但如何與他們相處溝通，你還是有選擇權的。（GettyImages/視覺中國）

什麼是換框法？

世界上無所謂好與壞，只在乎我們的想法。簡單來說，「換框法」指即使是同一個人、同一件事，當套用在不同的環境框架之中，或者用不同角度觀看，意義也會有所改變。

例子（按圖了解）：

1.【換框之後】：「佢係一個完美主義者，執漏嘅嘢交畀佢做就包冇衰。」

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結語

大家可能會覺得這樣的想法十分「阿Q」，但其實一樣米養百樣人，世界上沒有所謂好與壞，只是我們的想法給予別人的行為下了定義。既然改變不了別人，不如改變自己的想法。懂得利用「換框法」向好的一邊想，最起碼我們可以換來暢快的心情，這不就是大家最希望得到的嗎？

半宅職薯 半宅職薯

企業培訓師。18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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