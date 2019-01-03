【展望2019】慣說冇可能、唔應該？　反問自己4句突破思維限制

每個人都有面對挑戰的機會，能否克服、跨越、戰勝它們，一定程度是由大家的心態決定。（Getty Images/視覺中國）

新的一年又開始，相信各位打工仔都正在磨拳擦掌，希望新一年有更好的發揮。半宅職薯本身也是「身心語言程式學」（NLP - Neuro-linguistic programming）導師，今天就和大家分享NLP的其中一種突破限制性信念技巧，幫助一眾打工仔在新的一年以正面心態大展拳腳。

1. 做事時認為「唔應該」、「唔可以」的心態

我得嗰3年經驗，唔應該同上司講想負責複雜啲嘅project。

當抱着「唔應該」、「唔可以」的限制性信念時，小薯應想辦法突破這限制，反問自己：「如果開口問上司，之後會有什麼後果？」

這樣的問，最基本的會有兩個後果：一，就是上司同意；二，就是上司不同意，但即使上司不同意，你在上司心目中也是一個上進的同事，將來當你能力達標時一定會記起你。

2. 凡事認為「冇能力」、「冇可能」的心態

同事之間年資最短就係我，我一定冇可能升職，所以喺上司面前爭取表現都係多餘。

如遇上挑戰，小薯已習慣先用「冇可能」的心態面對，自然難以應付。其實大家大可反問自己：“What stops you?”、「你點知道年資係升職嘅唯一考慮因素？或者實際表現更加重要呢。」這種阻礙，通常都是由自己所設的心理關口造成，也被這個由自己想像出來的關卡所限制。只要能夠突破心理關口，你會發現機會原來多的是。

很多挑戰的困難之處在於你未曾遇過也不懂怎樣應付，但這不應是小薯「未戰已降」的原因。（GettyImages/視覺中國）

3. 思想以偏概全，扼殺潛在機會

喺香港地做嘢，根本冇人可以只係得嗰兩、三年經驗就搵到一份30k人工嘅工。

小薯可先反問自己：「究竟有冇例外呢？」、「例外嗰啲人究竟用乜嘢方法成功，佢哋有乜嘢值得我參考？」凡事總有例外，我們就是要知道這些例外的人究竟有什麼成功方法。以偏概全的思想方式，通常會令到我們喪失很多學習和更上一層樓的機會。

4. 人云亦云（遺失的行動者）

成功需父幹，我冇父幹注定呢世都捱窮！

小薯應先反問自己：「呢句說話邊個講㗎？係出自名家定係學者？抑或只係網上討論區嘅流言？」我們經常都相信一些所謂金句，例如「十個光頭九個富」、「三五成群冇個好人」等等，卻沒有深究這些所謂金句的來源以及可信性，反而盲目地接收。

結語：

上流機會時常都存在，有些人先知先覺、有些人後知後覺、但千萬不要不知不覺。通常最阻礙自己的，不是外在的環境因素，而是自己內在的心理因素。要抓緊，甚至創造上流機會，我們先要突破限制自己的思想，再整合現有的資源，例如學歷、經驗、專長、人脈等，為自己製造更多的可能性。