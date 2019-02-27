【冬OT】中學死黨拍片創業　專頁獲資千萬：我哋堅持唔抽政治水！

Facebook專頁「冬0T」出產過不少廣受歡迎的生活型短片，與三位創辦人布嘉正（Bamboo）、黎源城（Finn）和黃浚軒（Barry）無聊事認真做的搞笑性格息息相關。 這群由中學識到大的創業團隊表示，一班好兄弟拍片創業有很多好處，而且最重要的是，當彼此一起為熱愛的事情共同奮鬥時，更會令每天的工作變得非常充實愉快，甚至笑言每晚臨睡前所想的就是：「好想聽日快啲返工」！

整個團隊都share著同一種熱情，即使過了辦公時間，事情未完成，同事還都會留下，減輕了三人的壓力。 這班年輕人「抵死」幽默地指：「原來睡覺與全職營運Facebook是可以並存的。」（龔嘉盛攝）

或許不是所有讀者都認識「冬0T」這個Facebook專頁，但提起男性同胞銀包哀鳴的「2月15日情人節」、講搞手約飯局有多困難的「約飯大作戰」及探討男女友誼的「閨蜜可以是異性嗎？」等主題的影片時，不知你曾否有收看過？

跟Bamboo、Finn和Barry談及專頁的名字時，他們指，專頁起名最初只是純粹在於Finn喜歡的茶餐廳凍檸茶之意，及後他們才留意到與「Don’t OT」（不加班）同音，不過碰巧這兩個意思都本土味濃，正好反映他們所製作的影片取材貼近生活的特色，亦能喚起大眾的共鳴，其中甚至有幾條影片更獲過百萬人次觀看。

3人所提及的「2月15日情人節」短片（點擊觀看）：

團隊經營專頁的心態（點按大圖）：

「2月15日情人節」是「冬0T」團隊第一條爆起的影片，觀看次數過百萬。以搞笑手法抒發情人節花費過高，男性同胞銀包的哀鳴。專頁其他影片一樣取材生活化，引起觀眾的共鳴。（「冬0T」影片截圖）

+ 2

兄弟幫創業有好處

名義上，三人是專頁的創辦人，不過連同包括「情侶檔」演員胡永和Carman以及一眾幕後員工計算，大部份人都是創始團隊的一分子。整個團隊都是在中學、大學時結識的老友，早已熟知彼此脾性，加上一樣熱愛製作影片，因此默契很好，經營專頁的理念亦相近。

不過創業不同興趣，要營運一個Facebook專頁，甚至兼顧廣告內容的配合時，追趕死線的壓力實在不少。就此，三人皆表示，一班好朋友一起創業是有着好處：「一個人會崩潰，但整個團隊面對，壓力就變成動力。」Bamboo記起Finn試過因未學會平衡工作量而差點崩潰，但自有朋友加入後，可分擔他的壓力後，情況便有大幅改善。

整個「冬0T」團隊自中學起認識，自言那時已經是認真做無聊事的性格，又同樣喜歡拍片，題材包括圖中的四色戰隊。（受訪者提供）

懂得吵架的藝術

不少朋友、兄弟合夥創業的故事，終以不和、絕斷關係收場，未知三人有否擔心過這方面的事？「經常有人關心朋友一起做生意會不會很尷尬，」Finn表示，「但我覺得沒有人頂得住我的壞脾氣。」

Bamboo也坦言曾聽過不少長輩叮囑跟朋友「夾份做生意，小心講錢」，但團隊早在創業之初時已有共識，「大家都是扔時間與扔錢出來，我們都清楚彼此不會為錢起爭執，這個超級前提已經是一個極大的好處。」這種熟絡不緊是源於友情的支持，更是因創業過程相處得更緊密而建立出來，「我們三個經常都笑自己『經濟共生』，例如10號風球困在房中，大家要夾錢吃飯，誰近門口、誰銀包有錢就付叫外賣的錢，不會為錢斤斤計較。不會怕蝕底。」

其實演員和幕後成員均是創始團隊的一部分，包括觀眾十分熟悉的「情侶檔」胡永和Carmen，他們都是三人的中、大學同學，都一樣秉持著對拍片以及「冬0T」的熱愛。（受訪者提供）

當然，再是友好，也總有磨擦的時候。還好的是，憑着多年的友誼，彼此也會知道爭執的「那條線」。Barry解釋：「始終認識多年，我們都『識鬧交』了。吵到極點不免激動，但我們吵架是有論點，而非人身攻擊的，而且大家最終都想令事情變好。爭執完結後，都會尊重彼此的論點，商討結果。」他更笑言爭執後最常出現的結局都是一個：「鬧完交後30秒，一起打機。」

無聊事認真做 「冬0T」的三位創辦人Bamboo、Finn、Barry形容一班朋友的性格就是「用超級認真的態度去做無聊事」。例如，他們趕着剪片度稿時會夾份叫外賣，甚至為此商討出一套「外賣系統」以節省時間，即是點餐時說出最多字數的人就要負責打電話與付錢。Barry：「所有人都笑說，這樣討論的時間還長過實際叫外賣的時間，但我們就是會討論這麼無聊的事。」「冬0T」的影片能夠如此搞笑貼地，引人共鳴，相信與團隊的性格分不開。

Finn（中）直言：「我現在很有滿足感。每一晚臨睡前，我的心態真的是好想聽日快啲返工，卻又不是像黃子華所講的被鬼上身。」（龔嘉盛攝）

好想聽日快啲返工！

在今天，要開一個Facebook專頁並不困難，但要做得有特色，甚至獲得廣告商的青睞，專頁的定位實在需要特別清晰才行。「冬0T」所走的，就是「正氣」路線：堅持正能量、不抽政治水、不說粗口，並拒絕靠譁眾取寵取勝。「其他（競爭者）玩抽水，我們在這方面比較『有矜持』吧。」Finn開玩笑地說。「我們的專頁沒有特定觀眾群，因我們只想更多人來看，希望就連小朋友都可以理直氣壯跟媽媽說在看『冬0T』。」

這份堅持說得輕鬆，但其實在創業兩年間，專頁不僅吸納大量觀眾及廣告商支持，更吸引到投資者830 Media的青睞，獲注資逾百萬港元，使他成為一個市值達千萬港元的短片平台。

影片爆起，固然開心，但狂喜之後，三人卻是「驚到不得了」，因為「會質疑自己是否真的有能力，好像紅了之後再沒有犯錯空間。」 （龔嘉盛攝）

能在如此年輕時便可全心展開熱愛的事業，也算是一個不錯的人生開局吧！但三人卻認為自己遠遠談不上成功，創業兩年，只是很幸運地在做自己喜歡的事，「（現在的工作）既是自己的擅長，又可以當成一個生意來營運」。他們說，整個團隊都很喜歡每天都能繼續做自己所喜歡的事情，Finn更坦言：「的而且確，我現在很有滿足感。每一晚臨睡前，我真的是很想明天快點返回公司工作，但不是像黃子華所說，被鬼上身的那種心態。對我來說，這是一個頗為滿意的人生。」

事實上，對拍片的熱愛亦影響到他們定義何謂成功：「成功，就是找到喜歡的事情，又做得開心，並可以持續下去。即使是打工，要成功，也就是在做很想做又願意堅持下去的事。就算這一刻你不認為這就是成功，總有一天，你在回望這段時間時，都可找到成功的定義。」

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O