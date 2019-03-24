【海外職場．台灣】港人夢想移居地　8k月薪屬幸運？　真相其實…

香港人眼中認為台灣的物價水平低、生活悠閒到底是否真的如此？經常有人說台灣大學生畢業的第一份工作只有22K（台幣）、台灣的生活很難養活自己、台灣工作早出晚歸每天拼死拼活，事實又有如各大媒體所言嗎？事實勝於雄辯，本文會為大家分析。

有人曾經說過在香港工作是為「生存」，台灣工作則是為「生活」。（GettyImages／視覺中國）

曾經有台灣的媒體報導「台灣「低薪洗腦」成功？這工作月入31K就人人稱羨？」，文章指出大部份人聽到你薪資達40K以上，大家都會把你當神一樣，但如果同一情況出現在香港又會如何？一個大學以上學歷的畢業生只有1萬左右港幣的薪水，大家有有何反應？太低還是正常？反正不會是羨慕。

其實低薪只是一個給自己懶散的借口，不管你同意與否，但台灣的生活環境確實如此。有人曾經說過在香港工作是為「生存」，台灣工作則是為「生活」。大部份台灣員工非常「守時」（準時上、下班，絕不加班）、工作「認真」（認真在茶水間閒聊、逛網購等等）和「做好份內事」（只會做好自己的份內事，其他一概不理）。雖則香港也有部份人如此，但台灣情況必比香港誇張，香港人在香港每個的「拼博」精神不見得台灣每個人都有，台灣人找工作要找輕鬆的工種，非常在意升遷機會、公司發展潛力和什麼時候會加人工。可是建基於這些福利待遇上的應該是奮鬥工作，而不是懶散工作（香港稱：Hea爆）。

根據行政院主計總處的資料顯示，台灣的勞動人口中，只有10%的勞動人口薪資水平低於新台幣22,000，有80%的勞動人口薪資水平高於新台幣22,000。（台灣行政院主計總處）

根據行政院主計總處的資料顯示，如果以22K為例，其實「有10％的受僱員工經常性薪資低於您所在的區間，有80％的受僱員工經常性薪資高於您所在的區間」。意思是台灣的勞動人口中，只有10%的勞動人口薪資水平低於新台幣22,000，有80%的勞動人口薪資水平高於新台幣22,000。其實根據行政院主計總處的資料顯示在台灣，大部份人的薪資水平大約為新台幣28,130-33,502，並不是傳媒渲染所謂的「22K」。在台灣，每月以新台幣30,000左右的薪水的確是可以過活，但對於存錢卻變成一個遙遙無期的「希望？」。

但其實以台灣的薪水來看，生活其實不容易，而且物價在台灣的工作生活環境中是高，加上一個又一個的「小確幸」，難以想像如何以正當工作的方法存款。（GettyImages）

在台灣要存錢非常難，活期存款利率大概只有0.08%年息，如果單靠一份正職工作+活期存款，是好難存到第一桶金，不少人拼命節流增加存款，但其實以台灣的薪水來看，生活其實不容易，而且物價在台灣的工作生活環境中是高，加上一個又一個的「小確幸」，難以想像如何以正當工作的方法存款。

對於如何在台灣樂活？相信每個人都會有不同的解讀和不同的生活方式，每個地方都有不同的文化及經濟差異，只要能讓自己擁有最舒服的生活才算是生活。

【本文獲「樂活台灣網」授權轉載。】