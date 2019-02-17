【職場熱話】返工被欺凌　單打講是非　網民：俾人杯葛都未算慘…

返工開心與否，同事關係是其中重要一環。有網民在討論區大吐苦水，指在沒有得罪對方的情況下，被公司同事人身攻擊，經常「單單打打，踩到上心口」，令他非常苦惱，心情亦大受影響。

打工仔返工無緣無故被人欺負，心情一定大受影響，不利工作表現之餘，甚至會出現情緒困擾。（GettyImages/VCG）

該網民在連登討論區以「返緊工嘅，有冇人遇到過職場欺凌？」為題，分享自己的情況，「有冇一個同事成日單單打打，耐唔耐就人身攻擊吓你，佢哋又會覺得你做嘅嘢乜都唔啱、乜都唔著」，並請網民提供應對方法。他其後又補充，自己沒有理會辦公室的人事關係，亦沒有得罪對方，惟對方主動「撩」他，由於公司細，基本上避無可避，令他非常煩惱。

不少網民亦留言分享自己或同事被欺凌或杯葛的苦況：（按圖了解）

（連登討論區截圖）

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有網民提出了一些應對職場欺凌的建議，認為以消極方式回應，對方自然很快「無癮」，而且他們每隔一段時間亦會找新目標做話題。又有網民表示，打工仔應做好自己本份，平日會幫助其他同事更好，亦不要說是說非，當你被人單獨欺凌時，其他人便會因看不過眼而出手相助，「如果條友有心『造』你，自然有人同你講、同你做證」。

有相信因果報應的網民則認為，善惡到頭終有報，「XX嘅人嚟講，到頭來佢一定會遇到個比佢自己更識玩嘅人逼佢走。」又有網民指，即使有人欺負自己，亦不應因而降低個人水平，令自己變成討人厭的小人。

按圖了解更多網民意見：

（連登討論區截圖）

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不過，如果職場欺凌的情況在公司內部非常普遍，大部分同事都會加入「黨派」，聯群結隊地欺負人，打工仔便要考慮一下是否需要辭職，畢竟公司長久以來的風氣難以一下子大幅改善，一不小心「埋錯堆」，分分鐘引來無窮後患。

另外，如果打工仔被同事欺凌，導致出現情緒問題，千萬不要忍耐，立即辭職，如情緒問題有惡化跡象，更要立即求醫，尋求專業人士的協助。有網友分享指，如放假時經常夢見自己返工做嘢、一個星期有三日以上收工後想不開心／煩的工事／失眠、平均一個月喊四次以上／經常因工發脾氣／經常病，「真係要走啦，好大機會係燥鬱或抑鬱症。」

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