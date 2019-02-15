【職場熱話】為求埋堆放棄本性？　Pixar新動畫描述女性事業困境

由動畫製作公司彼思（Pixar）出品的卡通，深得大小朋友喜愛，而它日前推出長約8分鐘的新短片《Purl》，更是值得打工仔收看。 《Purl》講述主角紗線球Purl入職新公司後，為與同事打成一片而刻意扭轉自己性格的故事。 在講求人際關係的職場裏，不少人都選擇刻意改變、遷就以順利「埋堆」，但這樣的改變值得嗎？改變得過了火會失去自我嗎？這些都是《Purl》所提出，值得打工仔思考的議題。

Pixar出品的動畫大人細路都喜歡，人人都啱睇，其中一個原因就是其作品總比其他動畫多一份深度，引起共鳴。（資料圖片）

影片一開始，女主角紗線球Purl非常期待在新公司B.R.O Capital入職的第一天。電梯中她對旁邊的西裝男雀躍聊天，但對方顯得驚訝、尷尬、不安。而一入到辦公室，她亦發現辦公室內盡是穿黑色西裝、梳barber髮型的男人，他們還會說黃色笑話，一起在happy hour飲酒，亦拒絕溝通合作。Purl的性格因與他們格格不入，因而遭到忽略和取笑。

Purl起初也不是沒有努力過：她試圖和同事開玩笑，但是失敗了；在工作會議上，無人給她預留位置，也無人理會她的看法。結果，為了融入群體，獲得成功，Purl決定把自己「編織」得和B.R.O.男性同僚一模一樣：西黑裝、barber頭、說黃色笑話。她成功了，和男同事打成一遍，卻違背了自己甜美而開朗的本性。

正當Purl差點打本性都忘記時，公司卻又來了另一位紗線球同事Lacy。Purl的第一反應就如一眾男同事起初一樣，無視她、跟大隊，但隨後她明白到，想令Lacy更易融入團隊，不讓她重蹈自己覆轍的話，她必須伸出援手，結果她選擇和Lacy一起，換言之，重拾自我，不再以違背本性的心態在公司上班，而這間B.R.O.公司最後亦變得和諧，辦公室中的男、女同事是一樣的多，大家可和諧共處。

《Purl》故事靈感來自導演Kristen在動畫行業的個人經歷。（網上圖片）

點出職場女性困境

驟眼看去，Purl是一個描述職場女性的故事：女性在男性主導的行業如何獲得重視、定位和成功，眾多外媒和觀眾也聚焦於影片的這方面，讚揚它成功描繪了女性面對的職場困難，引起影迷的共鳴。動畫編劇及導演Kristen Lester在幕後影片表示：「（Purl的故事）靈感來自我在動畫行業的經歷。做第一份工時，我是團隊中的唯一女性，為了做喜歡的事，我變成男人堆的一份子。直至轉到Pixar，第一次與女性團隊合作後，我才明白那時為此埋沒了多少女性化的一面。」外媒又指出，Pixar推出這段影片其實在回應去年牽涉Metoo風波。

然而，如果撇除男女性的框架，放到更廣闊的角度來看，Purl的故事其其人人都可以體會，因為它本質是一個異類和「埋堆」的故事。導演Kristen亦有解釋：「這是關於歸屬感的故事。」打工仔由小孩成長到社會打拼，都會試過因沒話題或性格不合等原因而不能融入環境，感到孤獨、不安、苦惱，偏偏職場講求人際關係，為了埋堆，不少人都試過像Purl一樣，刻意改變自己，甚至去到不是自己的地步。

看過這套作品後，希望你也會問問自己有否為了工作而作出的轉變。當然，變也不一定是壞事，只是若發覺自己為事業發展而感迷失的話，或許你是時候要回想自己的本我是怎樣的了。

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