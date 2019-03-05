【職場文化】45%會議不準時開始？　調查：延遲10分鐘已影響效率

每星期都要與老闆和上司開例會，但沒有一次能準時開始，不是同事未齊人，就是上司或老闆本人遲到。 準時的同事便會因而產生不平衡的感覺，覺得明明準時是做人基本守則，每次卻要花時間等待姍姍來遲的人，浪費時間又不公平，但遲到者卻能厚顏無恥地享受被等待的特別待遇。加上遲到時間愈長便會令氣氛愈來愈尷尬，究竟可以怎樣提高會議效率呢？

開會的意義就是要一起討論事項，要是人也未齊，還能談什麼？﹙GettyImages/VCG﹚

據調查指，美國平均每天最少要開3700萬個會，其中有45%的會議都是沒有準時開始的。開會遲到，肯定會影響會議質素。而心理學教授史蒂文·羅傑爾伯格﹙Steven Rogelberg﹚指出，如果會議遲開始不超過5分鐘，會議還有產生成效的可能，但如果延遲了10分鐘以上，參與會議者很可能會出現「負面社交情緒」的行為，因而感到煩躁、集中力降低並開始周圍人閒聊。

英國《金融時報》記者皮利塔·克拉克在一篇文章中說，有時候人們開會遲到可能是因為不太想開會，所以會議效果相對而言當然會降低。

其實準時是職場必要的禮儀，而準時不單單包括「準時上班」，還包括「準時開始」！然而，對方是老闆或上司的話，你不方便催促或教育的話，那有甚麼方法可以提高會議效率呢？

以下提供6個建議讓大家參考，為下次會議作出應對準備：﹙按圖了解﹚

1.【即時聯絡老闆】詢問是否需要等他到了才開始會議。如果對方說可以先開始，便再問他想大家先討論哪一個議題。這樣可以令大家不用乾等，亦減輕老闆遲到的尷尬。﹙GettyImages/VCG﹚

﹙資料參考：businessweekly、綜合報導﹚

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