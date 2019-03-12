【求職心態】漁翁撒網獲聘機會多？　調查：女性較揀擇卻更易成功

在搵工過程中，寄出的求職信愈多，獲得面試甚至聘用的機會亦會愈大？原來在這方面的，男性和女性的心態並不盡相同。由職場社交平台LinkedIn進行的調查顯示，女性在求職過桯中會更揀擇，但換來的卻是更高的獲聘機率。

LinkedIn Business的報告顯示，女性在求職上更「揀擇」，但比男性的獲聘機會更高。（GettyImages/VCG）

職場社交平台LinkedIn早前分析了平台在全球200多個國家及地區，共6.1億會員互動的數據，發現女性用戶在看到職位空缺後申請工作的可能性會比男性低16％，總體而言，女性申請的職位數量亦比男性少20％。

這些數據可以通過多種方式解釋，但最明顯的原來是女性較為「揀擇」。平台推測，女性認為自己必須滿足招聘廣告列出的所有要求才願意遞交申請，也就是說，女性在確信獲聘用的機會大時才會嘗試應徵相關的職位。

LinkedIn 估計，由於女性只申請她們認為最適合自己或最有興趣的工作，自不然更容易成為合適的候選人。（VCG）

是次調查亦發現，在遞交申請後，女性用戶獲聘用的機會會比男性用戶高出16%，她們在申請職位晉升的成功率更比男性高出18％。其中一種解釋認為，精挑細選可以帶來積極的結果：由於女性只申請她們認為最適合自己或最有興趣的工作，所以自然能更容易成為企業所尋找的合適候選人。

另外，在為招聘廣告的內容進行評分時，女性用戶最感興趣的部分是「工資與福利」（68%），比男性為高（男性用戶重視「工資與福利」的比率為58%）。此外，50％女性有興趣了解辦公室日常工作的訊息，而男性（41％）對此主題則不太感興趣。不過可惜的是，男女不平等仍然存在，因企業與招聘人員在點擊女性個人資料的機會，原來是比男性低13％。

（資料來源：Ladders）

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