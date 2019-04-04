【職場故事】模範員工竟受新上司苛責？　嚴厲背後是一番好心…

出來職場打滾，每一位小薯都希望上司對自己客客氣氣，笑面迎人，沒有一位小薯會希望自己的上司是一位黑面神，對自己自己兇神惡煞的。 但世事無絕對，今天半宅職薯想和大家分享一個故事，關於一個披著狼皮的羊的好上司。

機會是留給有準備的人，但有準備的人獲得機會後，日子過得怎樣？（GettyImages/視覺中國）

吃得苦中苦

話說有一個小薯A，入職已兩、三年，是屬於「襟捱、肯做、永冇詐型」的「Yes Man」。上司給他的工作，無論deadline有多短，工作有多繁瑣複雜，他就算工作至凌晨都會「死掂佢出嚟」。沒有拖拍，一心發展事業的他，很多時候在星期六、日都會在公司見到他的蹤影，每次同事見到他，他都只是說：「咁啱行過返嚟攞啲嘢啫」，實際上是希望把上司給予的工作做到盡善盡美，自願OT。

獲重要部門挖角

由於小薯A工作表現異常優秀，在公司的聲名十分之好，因此就連其他部門的主管也希望把他招攬到旗下工作。直至有一天，公司一個出名繁忙，但又充滿表現機會的部門的主管向高層申請把小薯A調任到旗下，而高層亦都答應。小薯A心想：「機會終於嚟啦，今次仲唔到我好好表現博上位！」

老細刻意針對，是他對你感不滿？其實，也有可能是跟你（及其他同事）打一場心理戰。（GettyImages/視覺中國）

換來卻是每天的責罵

但現實不似預期，小薯A調任新部門之後，那位招攬他的主管由起初的善意邀請來個一百八十度的大轉變，把小薯A由天堂的心情打進地獄的谷底。

這位主管處處把小薯A的錯處放大：即使之前一晚OT至晚上十一時多，但在第二天早上遲到兩分鐘上班，便把他罵過狗血淋頭；文件中有一兩個標點符號的錯誤，便放大得無限大，責罵他：「有冇帶個腦返工」；小小文筆上的不完美，主管明明可以輕易地在電腦改幾粒字，也要求小薯A重新再做，直至完美為止。

而最令小薯A覺得痛苦的是，每一次的責罵都是當眾的罵，當中甚至夾雜大量粗口和問候家人的說話。小薯A不明所以，心想：「你又要揀我嚟，又要玩我，究竟想點？」但為了前途，為了在公司的發展，小薯A選擇了默默承受，卻引來其他同事的憐憫。

好老闆未必是打工仔眼中所見的「好」，但到了最後，你始終會發現他的心意。（GettyImages/視覺中國）

原來主管暗裏欣賞

有一天，神奇的事發生了，在一個忙得不亦樂乎的下午，小薯A行過主管的房間，聽到主管正在電話向高層說小薯A的好話。從主管的語氣，小薯A知道主管正在向高層極力推薦他。小薯A受寵若驚，卻又裝作不知道。果然不出半年，這位每天被主管粗口問候的小薯A竟然被升為一個小小的supervisor。

原來主管的心是這樣想的：其實他由始至終也很欣賞小薯A，但為了避免其他同事認為他偏私而出現閒言閒語，因此才故意當眾責罵以示公允。而且這位主管也有意整頓團隊的工作態度，於是把這位「襟鬧」的小薯A化成殺雞儆猴的那隻雞，嚇窒那些終日子只顧偷懶的老油條。在整治團隊紀律，提升整體工作水準這些事情上，小薯A完美地示範了對上司應有的態度，功不可沒。所以最後主管推薦他升職，也是理所當然。

結語

上司有很多種，有一種是對你「真情流露」，動不動就粗口問候；也有一種是收收埋埋，表面上對你客客氣氣，實質上卻「笑騎騎放毒蛇」，當然也有第三、第四種人。在評價上司是否真正對自己好的時候，我們不是單單的看他對自己的表達方式，更要留意他的內心，留意他在關鍵事項上是否為自己的好處和前途著想。

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