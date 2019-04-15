【職場人際】留意對方雙腳、尋求幫助　10個小技巧改善關係　

人脈向來是職場致勝的重要一環，不論是升職、加薪、跳槽、搞副業等，如果有人脈推薦，必然事半功倍。利用大腦的自然習性，可以對你遇到的每個人產生積極的影響。

所謂「識人好過識字」，打好職場人際關係對打工仔的發展前景有一定的幫助。（GettyImages/VCG）

以下有十個小技巧，你只需付出最小的努力，別人對行為的無意識影響就能助你建立良好的人際關係。（按圖了解）

1. 【當一群人發笑時，小組中的每個成員都忍不住與他們最親近的人進行目光接觸。】 這個技巧可以讓你成為所有類型關係的精明觀察者。它可以告訴你團隊中的哪些成員正在建立聯繫和信任，亦可告訴你是否可以輕鬆地與某個人約會。（GettyImages/VCG）

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（資料來源：Ladders）

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