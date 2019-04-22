【職場健康】定時提醒休息、自動調整色溫　2大護眼程式抗數碼眼

打工仔返工、放工都離不開電子屏幕，讓雙眼容易不適感痛楚或乾澀頻頻。「數碼眼疲勞症」已成為常見都市病，但現代人總沒可能不用手機，所以其中一個護眼方法就是使使用「20-20-20護眼規則」，同時，市面上亦有不少應用程式可幫助用家護眼。

現代人返工放工都離不開電子屏幕，導致視力受損，數碼眼疲勞症已為常見都市病之一。（Getty/VCG）

數碼眼形成原因

近視、眼痛、眼乾…不少打工仔都因工作而導致眼部不適。誰叫大家整天都要看着電子螢幕呢？因為對眼睛來說，每天長時間近距離觀看螢幕其實是一種高強度運動，而正如跑步後肌肉會疲倦痠痛，眼睛「運動」後一樣會感到眼痛、眼酸。

長期觀看電子螢幕之所以會引起眼睛疲勞，原因在於它會令人們眨眼的次數減少。據美國眼科學會臨床發言人Purnima S. Patel博士的說法：「一些人長時間望着螢幕後，會出現『數碼眼疲勞症』（Digital Eye Stain，又稱數碼眼）眨眼次數減少，引起眼睛疲倦、乾澀。」

除了藍光外，電子屏幕與紙張的分別還在於文字清晰度。通常手機上的文字都不夠紙張的線條清晰，字與背景的對比度亦有所下降，螢幕的眩光和反射也會使閱讀變得困難。

藍光、文字清晰度、文字與背景的對比度、螢幕的眩光和反射都會影響眼睛手機閱讀的舒適。（Getty/VCG）

20-20-20護眼規則

怎麼辦才好呢？總不會叫打工仔不再使用手機吧？其實培養一個簡單的習慣就可以減輕眼睛受到的損害。如果打工仔的眼睛有酸痛、疲倦、流眼水、痕癢、乾燥及灼熱等等徵狀，這個習慣或許會有用。

20-20-20護眼規則由眼科醫學博士推廣開來，它建議每對著電腦20分鐘，就休息20秒來看看20呎（約6米）以外的事物，目的是給予長時間聚焦的眼睛休息時間。只要適時看看遠方景物，放鬆繃緊的眼部肌肉，便可緩解不適。

每次都20分鐘未免有點難記住？有時打工仔忙起來連水都不能喝，集中精神又容易忘記時間流逝，哪會記得每20分鐘就要抬起頭來？不要緊，有個網頁叫「Protect Your Vision」會提醒用家定時休息。此外，Chrome、Firefox等瀏覽器都擁有類似功能的線上應用Plugin。

20-20-20護眼法則：每對螢幕20分鐘就看看20呎（約6米）以外的事物20秒，借此放鬆繃緊的眼部肌肉，保護眼睛。（李孫彤攝）

調較螢幕色溫

除了定時休息眼睛外，調整電子螢幕的色溫也是保護眼睛的重要方法。眾所周知，電腦、手機的螢幕會出藍光，調整螢幕色溫至較黃、較暖的色調能有效減少藍光。打工仔可以下載一個名叫「F.lux」的應用程式，它會根據一天時間自動調較電腦螢幕的色溫，特別一到晚上就會顯示溫暖偏黃的色調。

軟件F.lux可以根據一天時間自動調較電腦螢幕的光暗和色溫，減少藍光，幫助用家護眼。（F.Lux網頁截圖）

平時打工仔也可以把手機亮度降低。Iphone用家可以使用手機內置的「Night Shift」、「Reduce White Point」功能調較螢幕色溫，又或者利用「Invert」功能打開dark Mode，都有助減少藍光。

20-20-20護眼提醒程式：網站、Chrome版、Firefox版

f.lux下載地址：按此

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O