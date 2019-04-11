【職場健康】身體檢查項目應隨年齡調整　醫生：20歲起應做…

香港打工仔工時是全球之冠，每周平均工時超過50小時，比全球的平均工時多38%。工作忙碌令不少人忽視了個人健康，很多時候身體響起警號時才補救。 有醫生建議，不同年齡人士應及早進行相關的身體檢查，以適時跟進健康狀況。

即使工作繁忙，打工仔亦應抽空進行身體檢查，以了解身體狀況。（GettyImages/VCG）

一年之計在於春，過了立春，萬物復甦生機勃勃。擁有健康的身體，才能支撐自己度過每一個挑戰和享受生活的樂趣，即使工作有多忙碌，打工仔亦應在待辦清單上添上身體檢查一項。

英國全科醫生Elizabeth Kershaw Yates博士指，人們在不同的年齡階段會各有不同的健康關注點，並建議適時接受適合的身體檢查，了解自己的身體狀況。

不同年齡階段應進行的身體檢查（按圖了解）：

【20至29歲】 女性應該從25歲開始每三年接受一次子宮頸癌篩查，至49歲起，便可每隔五年檢查一次。（GettyImages/VCG）

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（資料參考：Ladders）

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