【職場技巧】避免冗贅難讀、加添具體用詞　修飾電郵只花10分鐘！

1.【第1至2分鐘】看看你寫的內容有沒有太陳腔濫調,有的話就刪除或更正這些句子。例如數字的表達上,在英文中超過三個讀音的話,就用阿拉伯數目字表示:「The bill cost twenty dollars, which was nothing in comparison to the 652 million dollar lottery ticket he cashed the previous day.」﹙GettyImages/VCG﹚