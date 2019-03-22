【職場技巧】避免冗贅難讀、加添具體用詞　修飾電郵只花10分鐘！

每份工作都需要寫email和報告，而有很多工作都需要寫更多的文章和文件。當你行文流暢、內容清晰、用字準確和簡潔，定能讓你的上司、同事和客戶留下好印象。然而，我們對上一次作文堂已經是多年前的事，怎樣可以讓自己的寫作進步呢？

電影《寫我華麗緣》中，由Keira Knightley飾演的女主角Gabrielle Sidonie Colette，一開始的寫作都有所不足，但在丈夫多加鞭策後，她都能成為獨當一面的作家。雖打工仔不用傾注所有情感去寫，但多加練習必有進步。﹙電影《寫我華麗緣》劇照﹚

工作的文章，不在乎字數的多少，最重要是簡潔到位，並能清晰表達要傳遞的訊息。然而，當要處理繁重的工作，文件和報告如海浪般湧過來，我們的文字便時有迷失、含糊不清、錯用字詞，而令讀者閱讀感到有所障礙。如果我們每一篇email或文件，都多用10分鐘來處理又如何？要檢查的不再只是錯字，多花這10分鐘，就能令你的寫作更精準和專業。

來看看如何有效率地使用這10分鐘吧！按圖了解：

1.【第1至2分鐘】看看你寫的內容有沒有太陳腔濫調，有的話就刪除或更正這些句子。例如數字的表達上，在英文中超過三個讀音的話，就用阿拉伯數目字表示：「The bill cost twenty dollars, which was nothing in comparison to the 652 million dollar lottery ticket he cashed the previous day.」﹙GettyImages/VCG﹚

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﹙資料參考：The Muse、綜合報導﹚

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