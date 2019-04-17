【黃心穎許志安】及早道歉為何助拆彈？　4大要點助處理職場危機

藝人黃心穎及許志安昨日（4月16日）被爆在車廂內「偷食」的影片，引起全城哄動。許志安昨晚已召開記者會，聲淚俱下指對自己的行為感到「很噁心，不敢面對自己」，並表示將暫停所有演藝活動，直到「找回自己」。而黃心穎至今日下午，也透過樂易玲向傳媒透露自己「好後悔好後悔，對唔住馬明同馬明嘅屋企人。」 其實藝人每為負面新聞「拆彈」時，打工仔都可以視這為一個參考，好讓自己他日犯錯時也懂得應對。以下四個協助拆解危機的要點，值得大家時刻銘記，說不定有日會用上。

許志安於昨日（16日）晚上開記者會交代事件，宣布全面停止工作並反省。（資料圖片/盧翊銘攝）

「安心偷食」事件公開後，引起全城熱議，不少人大罵黃心穎及許志安背叛另一半，傷盡馬國明及鄭秀文的心。許志安昨晚七時召開記者會，聲淚俱下表示自己做了一件不可能被原諒的錯事，令到其家人、朋友及所有愛他的人徹底失望。他又指「覺得自己好丟臉、好嘔心、好陌生」，又向妻子鄭秀文說對不起，為承擔負責，他決議暫停所有工作，直至到找到一個真正的自己。

許志安與黃心穎曾經在慈善節目中手拖手獻唱。(IG_jacquelinebwong)

不少網民都不滿許志安的道歉，指「51歲仲未搵到自己？」、「飲醉？個friend 一落車，一關門，就揾手拖，醉得咁精靈？！」、「許生，你條片網上無限loop，你永遠唔會體會到Sammi因為你所承受嘅傷痛。」

此外，有人不滿黃心穎「潛水」，並關閉IG留言，只透過無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，向傳媒透露自己「好後悔好後悔，對唔住馬明同馬明嘅屋企人。」有網民指TVB應抽起她為《愛回家》唱的主題曲、褫奪其港姐后冠，甚至要求她退出娛樂圈。

網民對許、黃二人處理事情的意見（按圖了解）：

（網民Facebook留言）

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處理不當 狀況隨時更差

面對是次偷食事件，黃心穎及許志安的經理人及公關公司一定非常煩惱。面對爆炸性負面新聞時，究竟如何處理危機，才能平息大眾的怒火，以及挽回形象呢？

美國危機管理研究所行政總裁德博拉希勒曼（Deborah Hileman）指，危機可能源於人為錯誤、疏忽、危險分子或大自然等，並以健康和安全問題、欺詐、性騷擾、種族主義、環境災難、數據洩露等方式呈現。無論原因是什麼，處理危機總是很難，但是處理不當隨時令事情變得更差。

每當危機爆發時，公司的領導層應該準備好協調的方式解決這個問題，但知易行難，因危機溝通不是自動化，而是一門藝術。即使有了計劃，每種情況都需要現場決策，特別是當某些事情在Facebook上引起熱烈討論時，「通過社交媒體，你必須準備好在幾分鐘內回復，而不是幾天。」希勒曼說。

4大危機處理方針（按圖了解）：

1. 【安排合適的負責人】 理想情況下，在危機爆發之前，公司應組成一個危機團隊，當中包括來自不同職能角色的人員。出現問題時領導團隊的最佳人選取決於涉及的業務部分，例如，首席通訊官可處理有關聲譽的危機，如果是有關安全協議問題，那便由首席運營官負責。（資料圖片/葉志明攝）

（資料參考：CNN）

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