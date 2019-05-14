【職場技巧】令人誠實、建立自信　職場具幽默感的10個好處

聰明、認真和有效率，都是實幹型打工仔的特徵，但認真工作，一定要不苟言笑嗎？有沒有發現成功的上司或常被委以重任，獲得上司信任的同事，都有一個明顯的特質？他們與大家溝通時，總是令對方感覺良好，笑聲不斷，很多人都喜歡與他們合作，因為他們都懂得於工作中運用幽默技巧。

埋頭苦幹工作，並不是最理想的工作模式。﹙VCG﹚

聰明、認真和有效率，都是實幹型打工仔的特徵，但認真工作，一定要不苟言笑嗎？有沒有發現成功的上司或常被委以重任，獲得上司信任的同事，都有一個明顯的特質？他們與大家溝通時，總是令對方感覺良好，笑聲不斷，很多人都喜歡與他們合作，因為他們都懂得於工作中運用幽默技巧。

幽默與嬉皮笑臉不同，常常開玩笑及散漫的工作態度會令人覺得你不可靠，但有條理和有擔帶的處事手法，配合適量的幽默感，可以令同事或下屬在崩緊的工作氣氛下有一絲的放鬆，認真與歡樂的心態並重，可以得人心之餘，亦可令工作更有效率。

幽默為甚麼是成功的關鍵？以下10點話你知！按圖了解：

1.【同事喜歡與你一起工作】人們都喜歡與自己喜歡的人工作，幽默感能助你贏得朋友和別人對你的好感，合作起來都會順利一點。但切記幽默並不能建立於嘲笑或冒犯其他人之上，這搞不好會釀成反感。﹙GettyImages/VCG﹚

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﹙資料來源：The Muse﹚

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