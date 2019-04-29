【溝通技巧】過濾內容、給予建議　8大要點有助提升職場對話質素

溝通，是每天都不能避免的一環。過往有調查粗略估計，男士每天平均會說7000字，而女士則平均會說20000字，即使不是直接對話，我們都會用WhatsApp等通訊工具與各人進行對話，交換資訊，可見溝通是在生活中不可缺少的。而溝通技巧的成熟度，正正就是你在職場上的成敗關鍵。

面對面的對話機會不足，令現今年輕打工仔觀言察色的能力較為遜色。﹙GettyImages/VCG﹚

新一代打工仔，很多都是獨生子女，在成長的過程中，自然欠缺與人溝通的機會，加上電子科技的普及，我們很早便接觸電腦並作為與人溝通的途徑，面對面的對話機會不足，令現今年輕打工仔觀言察色的能力較為遜色。然而，這不能成為藉口，想在職場上有所作為，便要讓自己成為一個良好的溝通者，注意以下8項，定能為你建立一個可靠的形象。

1.閱讀心理

閱讀心理是指在與對方談話時，按對方所表達的想法及感覺而作出假設。比起直接發問，經過思考和假設所問的問題會比較設身處地，對方會覺得你真的有留心及為他設想，從而對你有信心。

2.先做預習

比起只聽對方論述要點，有時你都想表達自己的意見，然而，在開口前，你要好好在腦海中預習一次你想要說的要求及你打算怎樣表達，令你的說辭更清晰到位。

3.過濾

過濾別人的說話可以加強你的論點，過濾掉多餘的訊息可避免不必要的分歧並傷害感情。然而，這一項需要令自己頭腦很清晰，小心聆聽，要注意別斷章取義。

在開口前，你要好好在腦海中預習一次你想要說的要求及你打算怎樣表達。﹙GettyImages/VCG﹚

4.判斷

在聆聽對話的過程間，你要作出判斷以衡量對話內容的可信性，及留意有沒有被自己的偏見所影響。就算與一個你很討厭的人交談，要提醒自己對他的言辭保持開放態度，嘗試聽聽與你不同方向及角度的見解，可能會為你帶來新鮮感。

5.給予建議

當對方說完事情的要點，你可以主動提供建議及解決方案，比起點頭認同來得更實際。提出建議表示你有認真了解對方的說話內容及代入他的處境。

6.不要爭論

當引發激烈的爭論，對方的話你便完全聽不入耳，雙方堅持己見，這不會為事件或當前的事情增加價值。不是叫你唯命是從，你可以進行理性的討論，但加入偏激的情緒，就一定會令雙方難以達成共識。

當引發激烈的爭論，對方的話你便完全聽不入耳，雙方堅持己見。 ﹙GettyImages/VCG﹚

7.認同安撫

在對話中途，你除了可以點頭表示自己在聆聽外，還可以實實在在地說：「沒錯，你是對的。」這句話似是毫無建設，但其實對方聽到後，會覺得你認同他並與他站在同一陣線，並說不定願意向你透露更多資訊。

8.轉話題沒幫助

遇有不想討論的話題，你可能想以改變話題來逃避，這可能只在短時間內有用，但長遠來說並不實際，要面對的問題始終要面對，不如認認真真勇敢透過討論去商量解決方案。當用得多轉話題這一招，對方會覺得你根本沒有上心、不認真聽取意見或無意了解當前狀況，而對自己的形象有不良的影響。

可以實實在在地說：「沒錯，你是對的。」看似毫無建設，但對方會覺得你認同他並與他站在同一陣線。﹙GettyImages/VCG﹚

磨練你的溝通技巧

記住，有時對方不是熟悉你的人，你以沉默應對的話，他們可能覺得你根本沒有在聆聽，然後感到不被尊重。而聆聽不是被動的，是需要你主動的積極參與。

當你覺得身邊有一些很差的溝通者時，你可以反思一下自己在聆聽方面是否已做足了以上8項，從而再改進自己問問題及表達自己的技巧，令與你交談的人覺得你是一個既有意思、有建設性又實幹的人。掌握並加似提點自己，在職場上都會得到更多發展機會。

﹙資料參考：The Muse﹚

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