【職場心理】結識誠實朋友、敢於自我反省　7步培養出更好的自己

撰文：梁啟敏
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「成為一個更好的自己」是一整個人生的課題，打工仔平時工作忙碌，難有時間沉澱反思生活。難得一連四天復活節假期，不妨放慢腳步，花時間與內心對話。
以下七個步驟，可以助你一步步邁向更好的自己。
想成為更好的自己，要由正視個人問題開始。（GettyImages/VCG）
改變是一個過程，要變成理想中的自己，從來不是一朝一夕的事。如果你有改變的意識，便可以跟隨以下七個步驟，每天與自己對話，做自己最好的朋友，成為更好的自己。
1.【客觀了解自己】想像你是一位雕塑家，時刻看著石頭，無休止地思考塑造它的新方法。這就是你看待自己的方式。作為一件一直在創作的藝術品，當你看到不喜歡的地方時不需要心煩意亂或不屑一顧，相反，應像藝術家一樣着手修正。（GettyImages／VCG）
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（資料來源：Ladders）
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